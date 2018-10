Tom Faulk rattrapé par ses démons…

« Hey les gars. Je suis scorpion – ex-acteur porno – aspirant coureur de moto – vainqueur du meilleur film gay aux XBIZ Awards 2017 pour MXXX: The Hardest Ride. » Tel un CV qui fait l’impasse sur les périodes d’inactivité, la présentation que Tom Faulk fait de lui-même sur Twitter ne dit rien sur ses démêlés avec la justice, le plus souvent pour des histoires de drogue. Mais le milieu du X et ses fans savent. Et personne n’est étonné par l’information délivrée en premier lieu par Str8UpGayPorn : un an après avoir pris sa retraite, Faulk a été arrêté le 2 octobre dernier pour possession de méthamphétamine, cocaïne et marijuana. Circonstance aggravante, il a tenté d’échapper aux forces de l’ordre au volant d’un véhicule. En attente de son procès, il risque une peine d’emprisonnement de plusieurs années.

Sans sa longue chevelure et son sourire narquois qui ont contribué à son succès dans le porno gay, comme dans les films Sex Pad (Falcon Studios – 2015), Scared Stiff (NakedSword – 2016) et MXXX: The Hardest Ride (NakedSword – 2017) qu’il a réalisé avec mr pam…



… L’ex-porn star est méconnaissable sur sa photographie d’identité judiciaire.

Il n’en demeure pas moins extrêmement sexe dans le genre lascar/white trash. On se dévouerait volontiers pour lui faire retrouver son sourire !!!