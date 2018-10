Austin Wolf au cœur d’un scandale aérien !

Il n’est pas si fréquent qu’une porn star gay fasse aussi l’actualité de médias mainstream. Quand c’est le cas, c’est généralement pour des raisons professionnelles (une carrière parallèle comme mannequin ou comédien) ou amoureuses (une liaison avec un people). Dans le cas de l’exclusif de Falcon Studios Group Ausin Wolf, c’est le scandale qui le révèle au grand public. Tout est parti d’un scoop posté mercredi dernier sur le site du tabloïd britannique DailyMail…

Austin Wolf s’est tapé un steward de la compagnie aérienne Delta Airlines. Si l’employé était en pause, il portait son uniforme et la relation sexuelle – qui a duré 8 minutes – a eu lieu dans les toilettes de l’avion. Comment on le sait ? Tout a été filmé – apparemment par la porn star – et un clip promotionnel hard s’est retrouvé sur Twitter. Le steward affirme que cela s’est fait à son insu. Des collègues – jaloux ? – l’ont reconnu et dénoncé. Mis à pied pour avoir enfreint le règlement intérieur, il risque le renvoi. Austin Wolf peut s’attendre à être poursuivi pour avoir filmé et diffusé la scène sans l’autorisation de son partenaire. Au moment où s’écrivent ces lignes, la porn star ne s’est pas exprimée sur ce scandale qui fait un buzz mondial !



Ce scandale met en lumière les travers de ces plateformes où les acteurs porno monnayent à tour de bras – et coups de bite ! – leurs sex-tapes. À vouloir alimenter le contenu de leur offre en nouvelles scènes, ils leur arrivent de déroger à l’obligation de tout producteur d’images d’avoir une autorisation écrite de ceux qu’ils filment. Bien sûr, ils savent qu’ils peuvent compter sur leur aura et la connotation péjorative qu’a malheureusement toujours encore le porno, pour que leurs niqués d’un jour gardent le silence. Si le steward n’avait pas été dénoncé et menacé d’être viré de son emploi, il ne se serait sans doute pas plaint publiquement.

Photos : Falcon Studios Group