« Cocky Boys » LA soirée du mois de novembre organisé par PINKX

Cette année PinkX organise sa soirée événementielle autour d’un des plus grands studios Américains, adulé des aficionados de porno : « Cocky Boys ». On pourra voir et rencontrer les dirigeants accompagnés d’une belle brochette de super pornstars le 24 novembre 2018 pour une grande soirée au « Dépôt ».

Après avoir offert aux public parisien la venue de « NakedSword » en 2017 c’est au tour de « Cocky Boys » de d’accepter un partenariat festif avec PinkX.

Ce qui vous attend lors de cette soirée !

La soirée exceptionnelle « Cocky Boys à Paris » organisée par PinkX au « Dépôt » le 24 novembre 2018 en présence de cinq acteurs « Cocky Boys » (Carter Dane, Levi Karter, Ben Masters, Allen King, Cory Kane) on peut s’attendre à beaucoup de bonnes surprises !

La soirée s’annonce riche en pornstars et en Boss du porno au m². Quelques noms pressentis pour cet événement : Les anglais de « UKNAKEDMEN » et de « UKHOTJOCKS » et les studios Français du moment : « French Twinks », « Ridley DOVAREZ » et « GayFrenchKiss », tous accompagnés de leurs protégés. Bien sûr, sur la scène on aura droit à des shows « sexy » et « XXX » où nos « Cocky Boys » vont tout nous donner en live !

La soirée commencera dès 22h le samedi 24 novembre 2018 au « Dépôt » (10 rue aux ours 75003 Paris) et se poursuivra tout au long de la nuit.

Plus d’inofs et le lien des préventes bientôt !