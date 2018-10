Les films du week-end sur Man-X (20 & 21 octobre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 20 octobre à minuit : Neighbours 4 (Ayor Studios)

Quand voisinage rime avec libertinage ! Un trio et quatre duos.

Le manplus : Le Mexicain Danny Montero (casté ici sous le nom d’Ali Montero) à Prague !!!

Voisins et amis, Chris Hollander and Steve Wende viennent chercher à l’aéroport un ami mexicain, Ali Montero. Sa visite à Prague débutera par un trio dans le lit de Chris ! – Neighbours 4 / Ayor Studios



Dans un night-club, Ali Montero fait la rencontre d’un beau gosse hispanophone, Javier Perez. Ils font une virée la nuit dans la capitale tchèque et le lendemain ils se revoient pour faire l’amour chez Javier… – Neighbours 4 / Ayor Studios



Robert Hall est un chasseur de mecs ! Il aime aller à la rencontre de ses proies sur Internet. Aujourd’hui il attend dans une station de bus un jeune Polonais, Milo Molis. Au premier salut, il sait qu’il se le fera !!! – Neighbours 4 / Ayor Studios



Chris Hollander et Blake Ferrer se rencontrent pour la première fois dans un bureau de poste. Chris est très attiré par Blake. Et quand il apprend qu’ils sont voisins, il se dit qu’il fera tout pour l’avoir. Et ça marche !!! – Neighbours 4 / Ayor Studios



Jayden Robinson et son colocataire Elias Cooley font plus intimement connaissance… – Neighbours 4 / Ayor Studios

Dimanche 21 octobre à minuit : Hot Young Seamen (HelixStudios)

La baie de San Diego est connue pour accueillir des beaux bateaux de croisière. Pour quelques heures ou quelques jours, de jeunes marins prennent le large pour de nouvelles aventures. San Diego est également célèbre pour servir de point de départ à des croisières sexuelles… Cinq duos.

Le manplus : De belles images, de la sensualité et des grosses bites !

Greco Rai et Max Carter passent la journée sur la plage à admirer leurs corps et à s’embrasser. De retour dans un appartement, ils vont plus loin… – Photos : Hot Young Seamen / HelixStudios

Après un après-midi à flirter sur la plage, Finn Carson et Logan Cross baisent dans une chambre à coucher… – Photos : Hot Young Seamen / HelixStudios

De retour de leur promenade iodée, Calvin Banks et Noah White s’enivrent de leur corps, la grosse bite de Calvin faisant des merveilles dans le beau cul de Noah ! – Photos : Hot Young Seamen / HelixStudios

Calvin Banks est insatiable. Et c’est au tour de Brad Chase de se retrouver au bout de sa grosse queue ! – Photos : Hot Young Seamen / HelixStudios

Brad Chase ne se contente pas d’une seule bonne baise, surtout quand il a tout pour lui le si craquant et bien monté Aiden Garcia – Photos : Hot Young Seamen / HelixStudios

