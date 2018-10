Les nouveautés de la semaine et les vainqueurs des « PinkX Gay Video Awards 2018 » au programme sur PinkX (23 – 28 octobre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 23 octobre à minuit : Services (très) rapprochés (GayFrenchKiss)

Installateur de matériels TV, Logan est chez un client, Francesco, qui a quelques problèmes. Professionnel, Logan trouve la solution et s’acquitte en plus d’autres vérifications très profondes 🙂 Quand à la fin de leur baise on sonne à la porte, nos deux mecs se remettent à cheval pour un trio… Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Un film amateur français enthousiasmant par son casting et le fantasme du réparateur TV bien mis en valeur par un scénario crédible et des baises excitantes.

Vendredi 26 octobre à minuit : Double Down (CockyBoys)

Prendre deux queues dures en même temps n’est pas une activité que tout le monde peut accomplir. Surtout quand ces queues mesurent + de 22 centimètres ! 4 trios !

Le pinkplus : Des DP très réussies et éducatives. Le couple que formaient alors Logan et Josh Moore a volé en éclat suite à leur trio avec Ricky Roman et le coup de foudre entre Josh et Ricky.

Levi Karter double-pénétré par le vrai couple dans la vie Mickey Knox et Colby Chambers… – Photos : Double Down / CockyBoys

Skyy Knox double-pénétré par Brandon Jones et Jack Hunter… – Photos : Double Down / CockyBoys

Logan Moore double-pénétré par Josh Moore et Ricky Roman… – Photos : Double Down / CockyBoys

Skyy Knox double-pénétré par Boomer Banks et Arad WinWin… – Photos : Double Down / CockyBoys

Samedi 27 octobre à minuit : Les lauréats des « PinkX Gay Video Awards »

Découvrez les gagnants de l’édition 2018 des PinkX Gay Video Awards : meilleur film français, meilleur film étranger, meilleur film amateur, meilleur réalisateur, meilleur new cumer, meilleur acteur, meilleur actif, meilleur passif, meilleur duo, meilleure partouze et porn star de l’année.

Le plus : L’événement X gay de d’année suivi à 00h15 de la rediffusion du film Hard Medicine, dont la performance d’Armond Rizzo et celle de Sean Zevran leur ont valu d’être le le duo gagnant de l’année dernière. Pour cette même scène, Rizzo avait en plus été élu meilleur passif.

Dimanche 28 octobre à minuit : Skuff – Rough Trade 1 (Hot House)

Dans un donjon, des maîtres et esclaves sans inhibition se succèdent. Quatre duos.

Le pinkplus : Du fetish esthétisant et musclé, avec au casting Austin Wolf. L’exclusif de Falcon défraie actuellement la chronique pour avoir filmé et diffusé ses ébats dans les toilettes d’un avion de Delta Airlines, son partenaire n’étant autre qu’un steward de la compagnie aérienne.

Austin Wolf, en maître cuir sévère, prend le commandement de son sous-fifre, Micah Brandt… – Photos : Skuff – Rough Trade 1 / Hot House

Ligoté et les yeux bandés, Brendan Phillips se soumet totalement aux désirs de Jordan Cleary et de son zob puissant… – Photos : Skuff – Rough Trade 1 / Hot House

Sebastian Kross domine Griffin Barrows qui n’attend que ça et finira baisé sur un sling ! – Photos : Skuff – Rough Trade 1 / Hot House

Enfermé dans une cage tel un molosse, Derek Bolt appartient corps et âme à son maître Jimmy Durano. Sorti en laisse, il se fera troncher sans ménagement sur un sling ! – Photos : Skuff – Rough Trade 1 / Hot House

