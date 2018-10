« 2ème sous-sol » de Cadinot et ses indisciplinés bisexuels en illimité sur Pinkflix

Un auteur ne raconte-t-il pas toujours la même chose ? Sorti il y a trente et un ans, 2ème sous-sol est une variations des thèmes chers au maître français du X gay. Une jeunesse ivre de liberté et une sexualité qui se moque des frontières sociales, ethniques et genrées. Un Cadinot à savourer dès maintenant sur Pinkflix, seulement sur PinkX.EU, à partir de 1€99.

Sur un boulevard parisien, les loubards Marius Sainte Rose et Jacques Auvray se prélassent sur un banc, cuisses écartées. Leur short ultra-court cache à peine leurs grosses burnes. Horst Kruger, un jeune touriste allemand à la gueule d’ange, les mate. Eux repèrent la mallette que transporte Frédéric Lemaire, un beau mec viril qui sort d’un banque accompagné d’Emilio Faceto. Muni de ses rollers, Marius fonce vers eux pour la leur voler puis gagne avec Jacques le 2ème sous-sol d’un parking… – Photos : 2ème sous-sol / Cadinot

Dans leur planque souterraine aménagée d’un matelas et de miroirs, Marius et Jacques découvrent qu’en fait de billets, la mallette ne contient que des godes surdimensionnés, des revues pornos hétéros et gays ainsi que du poppers. Loin de là déçus, ils sont tout excités de feuilleter les publications, de sniffer les volutes aphrodisiaques et d’utiliser les godes. Ils en profitent pour se masturber, se sucer et Marius s’empale sur le gros sexe de Jacques. Cependant, Horst, qui les avait suivis, se branle en cachette, sa bite XXL finissant de déverser son épaisse semence ! – Photos : 2ème sous-sol / Cadinot

À peine les deux voyous sont-ils sortis de leur planque que Horst ne peut résister à l’envie de se faire déchirer le cul par le gros gode. Tout dans sa jouissance prostatique, il n’entend pas Jacques revenu récupérer la mallette et son contenu. Face au spectacle de ce cul dilaté, Jacques se branle. Puis il se frotte contre un Horst agréablement surpris. Cependant, lasse d’attendre son pote, Marius descend de nouveau au 2eme sous-sol et forme tout naturellement un trio : alors qu’il embrasse Jacques, celui-ci est baisé à fond par le jeune et TTBM Allemand… – Photos : 2ème sous-sol / Cadinot

Marius et Jacques ont pour autre repaire un appartement que partagent dans un esprit bohème une jeune femme, Judith Page, et deux beaux gosses, Antonio Ribero et Tony Abrantes. Quand ils arrivent, Tony est en train de se faire raser le pubis, les couilles et l’anus par une Judith très appliquée. Celle-ci donne le ton, et Marius et Jacques passent inévitablement au rasoir. Mains, bites et godes glissent et s’enfoncent alors sans entraves lors d’une partouze bisexuelle mémorable… – Photos : 2ème sous-sol / Cadinot

En fouillant dans la mallette, Judith qui trouve un nom, une adresse et un numéro de téléphone. Elle enjoint Marius d’appeler. Celui-ci s’exécute et un rendez-vous est pris. Son interlocuteur, Emilio Faceto, est méfiant. Il appelle Frédéric Lemaire qui lui même rameute ses potes, deux solides gaillards : Sydney MacKenna, chauffeur de taxi qui se débarrasse aussitôt d’une vieille cliente et de son chien et Franck Emmanuel, imprimeur qui quitte immédiatement son atelier… – Photos : 2ème sous-sol / Cadinot

Dès qu’Emilio laisse entrer dans son appartement Marius et Jacques, ceux-ci le forcent à satisfaire leurs fantasmes brutaux. Alors qu’ils prennent en sandwich Emilio, Frédéric, Sydney et Franck arrivent enfin et se vengent en initiant manu militari une grosse touze où les deux loubards s’en prennent plein le cul ! – Photos : 2ème sous-sol / Cadinot