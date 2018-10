Rick Lous : Gay, sourd et hardeur, il est le sujet d’un documentaire !

Présenté cette année dans plusieurs festivals LGBTQ, Rick, le documentaire réalisé en Allemagne par JP Horstmann, a pour sujet le hardeur gay latino Rick Lous. Résidant à Berlin, il partage avec la porn star espagnole Izan Loren le fait d’être sourd…

La filmographie de Rick Lous se résume apparemment à trois scènes tournées en 2016/2017 pour Cazzo. Il s’y fait vigoureusement baiser par Macanao Torres, AJ Alexander et un mâle musclé anonyme… – Photos : Cazzo – DarkCruising

Si le documentaire ne bénéficie pas de bande-annonce, le résumé qui en est fait dans les différents festivals où il a été présenté (comme ce mois-ci lors du Iris Prize Festival) témoigne du sex-appeal et de l’intelligence du hardeur. L’objectif du réalisateur consiste d’ailleurs à montrer que le handicap et la différence ne sont pas synonymes. Que tous, nous sommes plus que ce qui fait que nous différons de la norme.

À noter que lors du Iris Prize Festival, Felix Mariteaud à gagné le prix du meilleur acteur pour Sauvage. On n’est pas surpris, tant il est bouleversant dans son rôle de prostitué qui met en exergue les illusions perdues, les faux semblants et basses mesquineries des hommes qu’il approche.