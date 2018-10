Les films du week-end sur Man-X (27 & 28 octobre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 27 octobre à minuit : Working Stiff (HelixStudios)

Les minets au pouvoir ! Ils savent s’y faire pour que des mâles musclés et bien montés s’occupent de leur petit cul serré !!! Quatre duos.

Le manplus : Le contraste physique entre les modèles amplifie le pouvoir de séduction de chacun ! Le minet n’en est que plus minet ! Le mec musclé n’en est que plus viril !

Le mignon Anderson Lovell est accro au jardinier musclé et tatoué Conner Kline… – Photos : Working Stiff / HelixStudios

Une exposition dans une galerie d’art inspire le meilleur au minet blond Jessie Montgomery et au brun musclé Hayden Clark… – Photos : Working Stiff / HelixStudios

Le musclé et tatoué gars de la piscine Conner Kline ne peut s’empêcher de masser le minet Alex Vaara (alias le CockyBoys Taylor Reign) et de le baiser… – Photos : Working Stiff / HelixStudios

Le peintre en bâtiment Connor Maguire est ouvertement dragué par le blondinet Casey Tanner… – Photos : Working Stiff / HelixStudios

Dimanche 28 octobre à minuit : Twink Time (8TeenBoy-Helix)

Le manoir d’Helix est le témoin de bonnes scènes de baise entre twinks. Quatre duos et un trio.

Le manplus : On peut être jeune et mince et en avoir une très grosse !

Le jeune et athlétique Trystian Sweet s’enfonce passionnément dans le jeune et filiforme Aaron Tyler – Photos : Twink Time / 8TeenBoy-Helix

Le Blond Casey Wood bien baisé par Riley Turner… – Photos : Twink Time / 8TeenBoy-Helix

Flip-flop entre Dillon Samuels et Cameron Force… – Photos : Twink Time / 8TeenBoy-Helix

Nick Angel connaît désormais le plaisir d’être entrepris dans les escaliers. Tout ça grâce au fougueux Andrew Michael ! – Photos : Twink Time / 8TeenBoy-Helix

Jessie Ryder et Kaler Biggs accueille volontiers Aaron Tyler pour une partie à trois ! – Photos : Twink Time / 8TeenBoy-Helix

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.