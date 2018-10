On se plaît et on se déchire au programme des nouveautés de la semaine sur PinkX (30 octobre – 4 novembre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 30 octobre à minuit : Take Him From Behind (BlakeMason)

L’Angleterre est une île riche en mecs affamés de grosses bites ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : BlakeMason nous en donne plein la vue avec ce film très chaud et très bad boyz

JackTaylor saute Kris Blent ! – Photos : Take Him From Behind / BlakeMason

Chris Jansen baisé par David Paw et Dmitry Osten ! – Photos : Take Him From Behind / BlakeMason

Le brun barbu Sam Wallis sodomisé par le blond barbu Gabriel Phoenix ! – Photos : Take Him From Behind / BlakeMason

Mickey Taylor – que vous venez de consacrer « Porn Star de l’année » aux PinkX Gay Video Awards – s’offre aux puissants coups de reins de Daniel Johnson ! – Photos : Take Him From Behind / BlakeMason

Vendredi 2 novembre à minuit : Rough Trade (TitanMen)

Un baisodrome US avec slings, de beaux mâles en cuir avec harnais et de bonnes queues XL avec capotes ! Deux trios et deux duos.

Le pinkplus : Excellente production fetish avec des mecs parfaitement crédibles et à l’aise dans leur tenue cuir. Avec une mention spéciale au duo Adam Ramzi / Dallas Steele.

Après s’être palpés et pompés, Jesse Jackman et Diesel Washington investissent le comptoir du bar pour baiser. Le braquemart de Diesel fera pousser des râles de plaisir chez Jesse ! – Photos : Rough Trade / TitanMen

Dallas Steele et Adam Ramzi font monter la tension sexuelle dès le premier regard. La suite ? Un flip-flop qui finit en apothéose éjaculatoire !!! – Photos : Rough Trade / TitanMen

David Benjamin se donne à Dirk Caber puis à Nick Prescott ! – Photos : Rough Trade / TitanMen

Posé sur un sling, Dolan Wolf et son anus béant sont investis par David Benjamin et Nick Prescott, avec pour témoins voyeurs Adam Ramzi et Dirk Caber ! – Photos : Rough Trade / TitanMen

Samedi 3 novembre à minuit : In The Buff (CockyBoys)

Des mecs chauds, bien foutus et libres dans leur tête fléchissent leurs corps et tendent leur bite vers un trou serré ! La recette du bonheur ? 😉 Quatre duos.

Le pinkplus : Un casting imparable où les stars de CockyBoys s’acoquinent à des new cumers, comme le très sexy et expressif Beaux Banks.

Junior Fernandez rejoint le métis Jay Mercier qui ramasse du bois pour lancer un feu. Il fait plutôt frais et les jeunes hommes se rencontrent pour la première fois. Il faut un minimum de chaleur pour que leurs ébats se fassent au mieux… – Photos : In The Buff / CockyBoys

Tegan Zayne aime aussi la douceur et Alex Mecum est tout à fait à son goût ! La réciproque est vraie… – Photos : In The Buff / CockyBoys

Ashton Summers et Allen King se prélassent aux abords d’une piscine et ne résistent pas à la tentation de se toucher le paquet… – Photos : In The Buff / CockyBoys

Beaux Banks rêvait de tourner pour CockyBoys. Le rêve outrepasse la réalité quand il fait face à son idole, Ricky Roman ! – Photos : In The Buff / CockyBoys

Dimanche 4 novembre à minuit : Pitching Tents (Falcon Studios)

Plein de beaux campeurs se découvrent une passion commune pour le sexe en plein air ! Cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Woody Fox ! Avec sa longue chevelure, il apparaît tel un homme des bois des plus fantasmatiques ! Chaque scène est de plus introduite par une mise en situation, ce qui donne au porno un certain réalisme.

Après une balade en foret, Woody Fox rentre au camp prendre une douche. Seth Santoro décide lui aussi de prendre sa douche et tombe sur le beau Woody… – Photos : Pitching Tents / Falcon Studios

Après une virée en bateau gonflable sur la rivière, JJ Knight et Jeremy Spredum s’envoient en l’air sous la tente ! – Photos : Pitching Tents / Falcon Studios

Jacob Peterson et Woody Fox ont une furieuse envie l’un de l’autre… – Photos : Pitching Tents / Falcon Studios

Casey Everett demande à Ryan Rose de l’aider à monter une tente et se fait monter par la même occasion ! 🙂 – Photos : Pitching Tents / Falcon Studios

Jeremy Spredum veut absolument sucer la bite non circoncise de l’Australien Woody Fox. L’autre est toujours partant pour pomper la queue d’un beau mec ! – Photos : Pitching Tents / Falcon Studios

