« PinkX Gay Video Awards » : Les lauréats 2018

Encore tous nos remerciements pour votre participation à la septième édition des PinkX Gay Video Awards. Vous avez été nombreux à voter pour vos porn stars, films et réalisateurs préférés. Parmi les grands gagnants de cette année, Doryann Marguet : non seulement il a été élu meilleur actif pour son rôle de prof dans Jeunes étudiants délurés, mais il est au casting du meilleur film français (Le Goût salé de tes lèvres sucrées) et du meilleur film amateur (Hey Taxi prends-moi !).



MEILLEUR NEW CUMER / BEST NEW CUMER

Aarin Asker – Rubbergeddon (UKHotJocks)

MEILLEUR ACTEUR / BEST ACTOR

Paul Delay – HotHell PornHorror Movie (FrenchTwinks)

MEILLEUR PASSIF / BEST BOTTOM

Carter Dane – Just Love – A Porn Star Guide To Sexual Freedom (CockyBoys)

MEILLEUR ACTIF / BEST TOP

Doryann Marguet – Jeunes étudiants délurés (FrenchTwinks)

MEILLEUR DUO / BEST DUO

Boomer Banks / Allen King – Hard Wood (CockyBoys)

MEILLEURE PARTOUZE / BEST ORGY

Brent Corrigan / Dominico Pacifico / Dorian Ferro – Ultra Fan (NakedSword)

MEILLEUR RÉALISATEUR / BEST DIRECTOR

Jake Jaxson – The Stillest Hour (CockyBoys)

MEILLEUR FILM AMATEUR / BEST AMATEUR FILM

Hey Taxi prends-moi ! (HPG)

MEILLEUR FILM ÉTRANGER / BEST INTERNATIONAL FILM

Paris Perfect (NakedSword)

MEILLEUR FILM FRANÇAIS / BEST FRENCH FILM

Le Goût salé de tes lèvres sucrées (RidleyDovarez)

PORN STAR DE L’ANNÉE / PORN STAR OF THE YEAR

Mickey Taylor (Instagram : @itsmickeytaylor – Twitter : @ItsMickeyTaylor)

Retrouvez aussi les résultats et la liste des nommés sur le site www.pinkxgayvideoawards.com ainsi que sur Pinkflix. À l’année prochaine !