Diego Sans retweete la colère de Cher à l’encontre du nouveau président du Brésil, un raciste, homophobe et misogyne notoire

Lors de l’élection de Trump à la présidence des États-Unis, nombre de porn stars US avaient manifesté leur consternation. La démocratie brésilienne vient de se choisir pour président Jair Bolsonaro, un raciste et homophobe notoire qui – en plus – loue la dictature militaire qu’a connue le pays de 1964 à 1984. Or, on peine à trouver un tweet d’une star du X gay brésilienne sur cette élection. Jimmy Durano, Rafael Alencar, Bruno Bernal, Alam Wernik, Andy Star, Caio Veyron, Jonathan Miranda, Eduardo Picasso, etc… sont-ils encore trop choqués pour réagir ? Diego Sans, l’exclusif brésilien de Men, s’est lui exprimé en reprenant un tweet de Cher :

Extraits :

JAIR BOLSONARO !! C’EST UN VIOLENT, UN TROU DU C**, UN MENTEUR. IL HAIT LES LGBTQ ET LES FEMMES. LE MERVEILLEUX PEUPLE BRÉSILIEN NE PEUT PAS LUI FAIRE CONFIANCE.

Récemment, l’élection à la députation fédérale de l’état de São Paulo d’Alexandre Frota (55 ans), ex-hardeur brésilien « crossover » et partisan de Bolsonaro, avait fait l’objet d’un article dans nos pages. À la fascination qu’exercent le physique et le passé X du politicien brésilien (Frota est canon !), s’ajoutait une vive inquiétude qu’on réitère : des démocraties sont en train de donner les clefs du pouvoir à des gens qui ne sont pas des démocrates.

Mise à jour du mercredi 31 octobre 2018 : Suite à l’élection de Bolsonaro, le super power bottom brésilien Andy Star a le cœur brisé…