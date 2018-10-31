⭐ DEPOT XXL BIRTHDAY ⭐

\r\n\r\n\r\nINFOS\r\n\r\n\r\n\u00a0DEPOT XXL BIRTHDAY\u00a0\r\n\r\n20 ANS DE\u00a0\u00a0CLUBBING\u00a0\u00a0CRUISING\u00a0\u00a0ART\u00a0\u00a0MUSIC\r\n\r\n\u00a020 ANS AVEC VOUS\u00a0\r\n\r\nSAMEDI 3 NOVEMBRE\r\n23H-10H\r\n10 DJ\u2019S\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDJS & ARTISTES\r\n\r\n\r\nTommy Marcus\r\nDomina Pizzo\r\nCyril Cortez\r\nG\u00f6rkem Han\r\nSebastien Boumati\r\nMANUE G\r\nWesley Elash\r\nAnthony DO\r\nJos\u00e9 Luis\r\nJad (Total Beur)\r\n\r\nLive Act by\u00a0HAUS of MORUE\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDATE\r\nsamedi 3 novembre 23:00 - dimanche 4 novembre 10:00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLIEU\r\nLe D\u00e9p\u00f4t - Queer Club + Gay Cruising\r\n10 rue aux Ours, 75003 Paris\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n