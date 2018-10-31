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 DEPOT XXL BIRTHDAY 

Teddy 1 jour avant
31 Moins d'une minute

INFOS

⭐ DEPOT XXL BIRTHDAY ⭐

20 ANS DE ⭐ CLUBBING ⭐ CRUISING ⭐ ART ⭐ MUSIC

⭐⭐⭐ 20 ANS AVEC VOUS ⭐⭐⭐

SAMEDI 3 NOVEMBRE
23H-10H
10 DJ’S

DJS & ARTISTES

Tommy Marcus
Domina Pizzo
Cyril Cortez
Görkem Han
Sebastien Boumati
MANUE G
Wesley Elash
Anthony DO
José Luis
Jad (Total Beur)

Live Act by HAUS of MORUE

DATE

samedi 3 novembre 23:00 – dimanche 4 novembre 10:00

LIEU

Le Dépôt – Queer Club + Gay Cruising

10 rue aux Ours, 75003 Paris

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Teddy

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