« Mes Langes Avilis » : Nos retrouvailles avec le chanteur dacquois Emeric

Rappelez-vous ! En décembre 2017, Rémy et David, deux candidats de l’émission Couple ou pas couple animée par Jean-Luc Lemoine sur C8, avaient suscité une polémique nationale. Avec une désinvolture jugée insultante par nombre de spectateurs, ils avaient égrené leurs propos de stéréotypes sur les gays alors qu’ils cherchaient à deviner quel homme partageait la vie d’un certain Damien. Face au « bad buzz », le Rémy réfuta sur Facebook les accusations d’homophobie en révélant que lui et l’autre candidat étaient eux-mêmes gays. Rendu public, son nom de famille parlait en sa faveur : en 2012, Rémy Frejaville fut élu Mister TÊTU et il arriva troisième au concours Mr Gay World puis quatrième à celui de Mr Gay Europe ! – Photos : Couple ou pas Couple / C8





À se focaliser sur la polémique, on en avait oublié que les candidats avaient vu juste en trouvant que Damien était en couple avec un prénommé Emeric et que ce dernier – beau brun musclé – s’était présenté comme chanteur. À l’époque nous n’étions pas allés plus loin pour vérifier l’étendue de sa carrière musicale. Mea culpa est ! La sortie du clip de son tout dernier single, Mes Langes Avilis, nous offre l’opportunité de réparer l’oubli, d’autant que la thématique est résolument LGBTQ : Emeric joue le rôle d’un homme à femmes de plus en plus troublé par son attirance pour une créature androgyne qui n’est autre que Damien…

Originaire de Dax dans les Landes, Emeric affiche très souvent son couple sur ses Instagram, Facebook et Twitter. Damien et lui sont ensemble depuis bientôt trois ans. Voici quelques-unes de leurs poses les plus sexy 🙂 – Photos : Laeticia R

Auteur, compositeur et interprète, Emeric est connu et apprécié dans le Sud-Ouest où il donne près de 80 concerts par an. Soit en duo avec Jeanne-Lise, sa partenaire de scène depuis quinze ans. Soit en solo.

Sa participation à l’émission Couple ou pas couple aurait pu faire boule de neige et inviter les médias nationaux à s’interroger sur son travail artistique et à le mettre en avant. Mais la polémique née des propos des deux candidats a malheureusement tout emporté. Souhaitons qu’avec Mes Langes Avilis Emeric touche un large public qui ignorait encore tout de lui…