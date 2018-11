WOOPIII HALLOWEEN CIRCUS ! Veille de jour férié… on joue les prolongations pour une woopiii ALL NIGHT LONG ! Et pour la bonne cause : Woopiii vous fait trembler de peur ! La Woopiii redécoré en HALLOWEEN CIRCUS ! Ambiance terrifiante au 14 rue Saint-Merri ! Entrée libre. 14 rue Saint-Merri Paris 4

WOOPIII HALLOWEEN CIRCUS ! Veille de jour férié… on joue les prolongations pour une woopiii ALL NIGHT LONG ! Et pour la bonne cause : Woopiii vous fait trembler de peur ! La Woopiii redécoré en HALLOWEEN CIRCUS ! Ambiance terrifiante au 14 rue Saint-Merri ! Entrée libre. 14 rue Saint-Merri Paris 4