Les films du week-end sur Man-X (3 & 4 novembre)

Samedi 3 novembre à minuit : Escaping The City (Ayor Studios)

C’est l’été, il fait chaud et les abords d’un lac est un lieu idéal de baise pour cette bande de potes !

Le manplus : Beau, rafraîchissant et bandant ! 🙂

Lukas Pribyl et Timothy Grant sont les premiers à arriver au lac. Ils plantent leur tente, se reluquent et s’envoient en l’air… – Photos : Escaping The City / Ayor Studios

Todd Mauro et Jeffrey Foster sont si impatients de piquer une tête dans l’eau fraîche puis de baiser qu’ils en oublient complètement leurs amis… – Photos : Escaping The City / Ayor Studios

Si ses potes ont quitté la ville pour la campagne, Jay Ozzy est resté pour se consacrer à son passe-temps favori : taguer des graffitis sur les murs d’un bâtiment désaffecté. Toutefois, il n’est pas seul. Il y a Jakub Jelinek qui s’adonne à son hobby : la masturbation. Jay est irrésistiblement attiré par sa bite et son cul alléchants… – Photos : Escaping The City / Ayor Studios

Danton Gary rencontre Andre Aston et ses amis sur la plage. Ils nagent, font du bateau, courent à poil et Andre enculera Danton ! – Photos : Escaping The City / Ayor Studios

Benjamin Dunn et Lukas Pribyl adorent nager ensemble, boire la nuit de la bière. Mais cette fois-ci, le temps s’est tellement dégradé qu’ils trouvent refuge dans une chambre d’hôtel avec Jeff Foster. Pour ne pas s’ennuyer, ils fuckent inévitablement… 🙂 – Photos : Escaping The City / Ayor Studios

Dimanche 4 novembre à minuit : Daddy’s Houseboy (Dads N Lads-Staxus)

Avec leurs horaires chargés, ces hommes d’affaires font appel à une agence pour s’occuper de l’entretien de leur chez eux ou de leur bureau. Malheureusement, les jeunes employés sont bien plus intéressés par la baise que passer l’aspirateur…

Le manplus : Nos daddies ne sont pas très âgés ! 😉 Mais une musculature plus imposante fait contraste. Le Tchèque Taylor Forte est un homme magnifique !!!

Quand on a pour homme de ménage un si beau minet que Ray Mannix, il faut s’attendre à une bonne partie de jambe en l’air. Le séduisant Nick Gill ne va pas s’en priver ! – Photos : Daddy’s Houseboy / Dads N Lads-Staxus

Le musclor Zack Hood est furieux de découvrir que le mignon homme de ménage Tony Conrad s’amuse avec sa collection de sex-toys. Il saura le punir délicieusement !!! – Photos : Daddy’s Houseboy / Dads N Lads-Staxus

Lucas Mann a fait deux grosses erreurs. Il arrive dans l’appartement de Zack Hood seulement armé d’un seau et d’une serpillère. Et il ne vient pas à l’heure. Le musclor le lui fera payer très cher ! 🙂 – Photos : Daddy’s Houseboy / Dads N Lads-Staxus

Le jeune homme de ménage Will Simon a l’agréable surprise de découvrir un magazine porno gay dans la chambre de Taylor Forte. Et au lieu de travailler, il s’en délecte. L’arrivée de Taylor va faire que ses fantasmes de grosses bites dans la bouche et le cul soient réalité… – Photos : Daddy’s Houseboy / Dads N Lads-Staxus

