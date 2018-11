Porno SF, livre d’histoire choc et « electro pétasse » : L’actualité iconoclaste de François Sagat !

L’actualité de François Sagat n’arrête pas d’intriguer et de fasciner. À l’affiche de Paris Perfect que vous venez d’élire meilleur film étranger aux PinkX Gay Video Awards, l’iconique star du sexe se retrouve dans trois projets ambitieux…

– Anal Abduction

Si le comeback porno de François Sagat ne se fait pas exclusivement chez Men, c’est avec eux qu’il tourne le plus. Dans sa dernière scène – qui fait le buzz ! -, il joue avec Lukas Daken des aliens qui kidnappent le terrien Paddy O’Brian pour y faire des expériences… anales 🙂 Voici quelques photos. Ça donnent envie…

– Sexe, race & colonies – La domination des corps du XVe siècle à nos jours

Publié aux éditions La Découverte, l’ouvrage de 544 pages est riche de la contribution d’historiens, anthropologues, sociologues, politologues et écrivains ainsi que de près de 1 200 illustrations, peintures et photos. Un livre d’histoire impressionnant sur un sujet sensible. Depuis sa sortie à la fin du mois de septembre, il fait d’ailleurs polémique. Il est vivement reproché aux auteurs de montrer dans un « beau livre » des images racistes sous couvert de vérité historique (lire ici). Il déçoit aussi par le relativement peu de contenu sur l’homosexualité en milieu colonial. Dans la partie la plus contemporaine de l’ouvrage qui commence en 1970 et qui est intitulée Métissage, le porno gay est seulement représenté par deux jaquettes du label français Costla Prod (Viols dans ma cité et Racailles enculés foutrés) et la couverture du fameux TÊTU n°200 avec François Sagat créditée ainsi page 400 : « Le magazine met en couverture l’icône française des films pornographiques gay, François Sagat, connu sous le pseudonyme d’Azzedine pour son tatouage arabisant. »



C’est extrêmement flatteur pour François. Rappelons en effet qu’avec son croissant tatoué sur le dos et le pseudonyme d’Azzedine, il a été le symbole d’un métissage des cultures dans le porno gay français. Mais pourquoi l’ouvrage ne dit rien sur Citebeur qui a pourtant lancé « Azzedine » et qui a si bien marqué les années 2000 qu’il a suscité de multiples articles dans des publications mainstream ? Rien aussi sur Jean-Daniel Cadinot dont l’un des traits marquants de l’œuvre est son post-colonialisme porté par des héros qui se moquent des frontières sociales, ethniques et genrées.

Comment expliquer ces oublis ? Peut-être que cela ne correspond pas à la thèse du bouquin : l’impossibilité toujours actuelle de sortir de schémas racistes nés de la colonisation.

– Trust Me

L’année dernière, dans les pages PinkX du magazine Garçon, François Sagat avait évoqué en ces termes le duo de chanteurs qu’il forme avec l’artiste Igor Dewe : « On se connaît de vue depuis longtemps. Très progressivement on a sympathisé, et il m’a proposé ce projet il y a un an et demi. Il a commencé à écrire des choses, il a trouvé des ingénieurs du son, des producteurs. Et moi-même j’ai pris des cours de chant. Je peux chanter très juste, j’arrive à poser la voix et l’oreille. Mais les deux fois où nous nous sommes produits sur scène, à Paris, ça a été chaotique au niveau de la sonorisation. On aimerait faire plus de live. De l’électro pétasse avec des vocalises. (Rires.) J’aime le classique et les musiques de film. Mais j’aime aussi les trucs un peu vulgaires. Maintenant il nous faut une vidéo, avec un enregistrement très propre, pour qu’on puisse voir et entendre ce que cela donne dans des conditions enfin optimales. Mais on n’a pas encore décidé avec qui, quand et comment. »

C’est trouvé ! 🙂 Réalisé par Elora Thevenet, le clip est en parfaite adéquation avec le mot « electro pétasse » utilisé par François 🙂 Il est aussi halloweenesque…