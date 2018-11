Addiction au sexe, extrémisme politique et super-héroïsme dans les nouveautés de la semaine sur PinkX (6 – 11 novembre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 6 novembre à minuit : Baseball et boules à baiser (DiableX)

Quatre mecs hyper sexe : Doryann Marguet, Ludwig, Thom Eros et Brian Mercier. Trois duos !

Le pinkplus : Premières scènes du label belge DiableX diffusées sur PinkX. Pour l’occasion, le réalisateur producteur Loïc Barnier nous a accordé une interview. Le premier tableau avec Ludwig et Doryann Marguet est particulièrement torride !

Vendredi 9 novembre à minuit : Geared (Bulldog)

Nos mecs aiment baiser en portant du latex. C’est pour eux comme une deuxième peau qui exulte les sens : les queues se dressent et les culs se cambrent. Quatre duos.

Le pinkplus : Ouverture XXL avec le Français Guillaume Wayne 🙂 Felipe Capuco en a aussi une très grosse !!!

Guillaume Wayne est en boxer latex avec une ouverture frontale. Sam Wallis est en jock-strap latex. Ce dernier se retrouve vite sur le dos, les cuisses écartées, offrant son cul aux coups de gode et de bite de Guillaume ! – Photos : Geared / Bulldog

Felipe Capuco offre sa queue à Dante Lucas dont la combi rubber lutteur dégage le cul… – Photos : Geared / Bulldog

Nathan Raider kiffe Wolf Rayet. La réciproque est vraie. Nos deux mâles versatiles vont s’éclater !!! – Photos : Geared / Bulldog

Le bas dézippé à l’arrière, Gabriel Fisk se cambre et offre son cul à la grosse bite de Nick North – Photos : Geared / Bulldog

Samedi 10 novembre à minuit : Berkeley Sophomore Year (NakedSword)

Le campus universitaire de Berkeley est le théâtre de rencontres amicales et de rivalités politiques qui finissent systématiquement en baises.

Le pinkplus : Quand mr pam assistée d’acteurs séduisants et crédibles rend compte d’une Amérique en ébullition depuis la victoire de Trump et l’affaire Weinstein, cela donne un porno gay particulièrement bandant et fascinant.

Recruteur au sein de l’association des anciens élèves de Berkeley, Wesley Wood fait face à une belle surprise. Alors qu’il est dans la maison familiale de Timothy Drake, un jeune et très sérieux étudiant qu’il est en train d’auditionner, le frère de Timothy (Colton Grey) débarque, avec une grosse bosse déformant son slip. Il est aussitôt suivi de son amant (Brian Bonds) tout aussi sexe. Les deux commencent à manger une banane d’une façon suggestive. Wesley décide de poursuivre son entretien avec Timothy dans une chambre d’hôtel. Et là, ça dérape. Le cul lisse et vierge de Timothy est soumis à rude épreuve. Mais que ne ferait-on pas pour faire partie de l’élite étudiante de Berkeley ! – Photos : Berkeley Sophomore Year / NakedSword

La tension entre Républicains et Démocrates est montée de plusieurs crans suite à l’invitation faite à un polémiste de l’Alt-right (Théo Ford) de faire une conférence sur le campus. Face aux menaces, l’intervention a dû être supprimée. Mais Leo Forte, le président du club des Républicains, compte bien prendre la relève. Timarrie Baker, le président de l’association des Démocrates, vient dans la chambre de Leo, officiellement pour lui dire qu’il regrette que la violence dans l’université empêche la libre parole de s’exprimer. Officieusement, Timarrie est là pour remettre le couvert avec Leo qui est un ex. Sa très grosse bite joue en sa faveur et le Démocrate baisera le Républicain ! 🙂 – Photos : Berkeley Sophomore Year / NakedSword

Anarchistes tendance black block, Justin Brody et Teddy Bryce participent masqués à une marche antifasciste qui dégénère en cris, coups, insultes, jets de projectiles. Leo Forte est là, haranguant les siens à casser du communistes. Justin et Teddy le repèrent et s’occupent de son cas ! Puis ils regagnent leur antre, contents de de qu’ils ont fait, avides de se vider les couilles… – Photos : Berkeley Sophomore Year / NakedSword

Étudiant en deuxième année, David Emblem sait où aller dans le campus pour se trouver de bonnes queues. C’est qu’il a une tactique imparable : un regard appuyé à un mec qui lui plait, un clin d’œil troublé en retour et c’est bon. Ce matin, il a fait le coup avec un beau mâle aux cheveux grisonnants (Dallas Steele) et il le suit dans les toilettes pour hommes. David est sûr de ce qui se passera quand il le rejoindra… 🙂 Dallas s’avère être l’un des profs de David. Ça l’aidera avoir de bonnes notes !!!! – Photos : Berkeley Sophomore Year / NakedSword

Dimanche 11 novembre à minuit : The Black Panda – 5 à 8 (PeterFever)

La suite de la parodie X gay du blockbuster marvelien Black Panther ! Un trios et trois duos.

Le pinkplus : Un casting multiethnique hyper bandant où se mêlent Asiatiques, Noirs et Blancs. Une parodie qui prend également des libertés réjouissantes avec le scénario original.

Chargés d’espionner au Japon le roi T’Balla (alias Black Panther) et la confrérie des Pandas, l’agent de la CIA Bryce Evans s’est fait surprendre par le super-héros Black Panda et se retrouve enfermé dans une remise. L’un des Pandas, Ken Ott, lui rend visite… – Photos : The Black Panda – Épisode 5 / PeterFever

Black Panda (Alex Chu) a convenu d’une rencontre secrète avec les deux autres membres de la confrérie (Ken Ott et Levy Fox). Le but est de reprendre des forces en s’abreuvant de leur semence mystique, le Peckeranium… – Photos : The Black Panda – Épisode 6 / PeterFever

L’agent de la CIA Sean Duran est parvenu à voler une bouteille de Peckeranium, dont on dit qu’elle donne la vie éternelle. La confrérie des Pandas le recherche activement et quand leur chef Black Panda le trouve. Mais il semble plus préoccupé à assouvir des pulsions sexuelles que de récupérer le Peckeranium ? – Photos : The Black Panda – Épisode 7 / PeterFever

Le roi T’Balla (Osiris Blade) a été adoubé par la confrérie des Pandas pour être initié. Lors d’un rituel antique, il se retrouve maculé de la tête au pied de Peckeranium. Ken Ott s’occupe que tout se passe au mieux… – Photos : The Black Panda – Épisode 7 / PeterFever

