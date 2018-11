En tournage à Paris, les CockyBoys cherchent des acteurs français… de préférence !

La fin du mois de novembre sera aux couleurs de la France pour Jake Jaxson et ses CockyBoys. Le 24, après avoir débattu au MK2 Quai de Seine sur It Is Not The Pornographer That Is Perverse, le film réalisé par Bruce LaBruce avec François Sagat qu’il a produit, Jaxson – accompagné d’acteurs et de son mari RJ Sebastian -, quittera le festival Chéries Chéris pour directement se rendre à la soirée PinkX au Dépot. UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !!! À la remise des PinkX Gay Video Awards 2018 – où il y aura un parterre de producteurs, réalisteurs et porn stars dont nos CockyBoys particulièrement primés -, s’ajouteront un live de Mickey Taylor que vous avez élu Porn Star de l’année ainsi que des shows XXX avec les exclusifs du studio new-yorkais : Carter Dane, Levi Karter, Ben Masters, Allen King et Cory Kane. Et vous l’aviez sans doute deviné, il y aura aussi un tournage à Paris comme l’a officialisé Jaxson :

Ce sont des acteurs français qui sont ci-dessus sollicités pour être les partenaires de Dane, Karter, Masters, King et Kane. Mais en fait, tout performeur hot sera accueilli bite raide, bouche ouverte et cul cambré 🙂 Il suffit qu’il soit sur place comme l’a tweeté aujourd’hui Dane :