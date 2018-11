« Saw Gay » : La parodie X du film d’horreur signée FrenchTwinks

Il fallait bien que ça arrive ! 🙂 Le jeu de mot et la présence de François Sagat dans le sixième opus de Saw avait déjà imprégné la série horrifique d’une dimension porno gay, Saw 6 se prononçant « Saucisse » 🙂 FrenchTwinks, qui nous habitue depuis deux ans à sortir un film halloweenesque dans la nuit du 31 octobre, récidive avec Saw Gay. La bande-annonce est épatante ! Au casting : Chris Loan, Lucas Bouvier et Paul Delay. Notons que ce dernier vient d’être élu meilleur acteur aux PinkX Gay Video Awards pour son rôle dans HotHell, le film d’horreur/porno que FrenchTwinks avait sorti l’année dernière…