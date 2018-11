Les films du week-end sur Man-X (10 & 11 novembre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 10 novembre à minuit : Tour Guide (Staxus)

Prague, la capitale de la République Tchèque abrite certains des minets les plus chauds et les plus coquins de la planète ! Deux touristes espagnols vont en profiter à fond ! 🙂 Quatre duos.

Le manplus : À vous donner envie de visiter Prague !!!

Le délicieux Espagnol David Sky et le beau Tchèque Ray Mannix adorent Prague et sont amoureux en toute versatilité… – Tour Guide / Staxus

La beauté de Prague inspire le meilleur au mignon Tchèque Noah Matous et au joli touriste Espagnol Ruben Bart… – Tour Guide / Staxus

Le musclé Tchèque Dick Casey apprécie que l’Espagnol David Sky ait un cœur d’artichaut ! 🙂 ! – Tour Guide / Staxus

Le temps s’est couvert. Mais le Tchèque Shane Hirch sait faire apprécier la ville de Prague au touriste Ruben Bart ! – Tour Guide / Staxus

Dimanche 11 novembre : Bareback Night And Day (HelixStudios)

Une jeunesse américaine qui n’a peur de rien, surtout pas des grosses bites et des DP ! Un trio et quatre duos.

Le manplus : La double-pénétration de Kyle Ross !

Le blond Ian Levine est réveillé avec sensualité par le brun Aiden Summers… – Bareback Night And Day / HelixStudios

Versatile, Aiden Summers se donne à Jordan Thomas… – Bareback Night And Day / HelixStudios

Le blondissime Jessie Montgomery est un pro du massage qui dévie en baise. Blade Woods ne va pas s’en plaindre ! – Bareback Night And Day / HelixStudios

Insatiable, Aiden Summers passe sa nuit avec le beau et viril Hayden Clark… – Bareback Night And Day / HelixStudios

Kyle Ross double-pénétré par Ian Levine et Jessie Montgomery ! – Bareback Night And Day / HelixStudios

