Le tout récent passé X gay d’un candidat de « The Voice » serait-il la cause de son élimination ?

Originaire de Cincinnati dans l’Ohio (USA), Tyshawn Colquitt avait fait sensation le 24 septembre dernier lors de la 15e saison de The Voice USA. Mais le 30 octobre, le chanteur de 23 ans a été éliminé lors d’un duel et aujourd’hui il accuse : c’est parce qu’il a fait du porno gay qu’il n’a pas pu poursuivre son ascension dans The Voice.

Tyshawn Colquitt était plein d’espoir le 24 septembre…

Dans une interview accordée à RadarOnLine et reprise depuis par plusieurs médias, Tyshawn Colquitt affirme que son élimination n’est pas juste. « Je déteste l’idée que ce soit mon sombre passé qui m’ait éloigné moi et ma famille de cette opportunité. » Son « sombre passé » ? Des scènes pornos tournées pour le site amateur GlobalBros dont les plus récentes remontent à quelques mois.

Pour se justifier, l’artiste donne des raisons économiques : aîné de 12 enfants, il a juste fait du porno – ce qu’il qualifie de « grande erreur » -, pour se payer les cours essentiels au développement de son talent de chanteur. Il vient d’ailleurs de trouver une autre source de revenu en créant avec sa maman une pâtisserie spécialisée dans le quatre-quarts. Il espère que ses très nombreux fans lui pardonneront son passé et se concentreront sur sa musique.

Hum… L’Amérique évangélique adore les histoires de rédemption et le beau Tyshawn Colquitt joue manifestement la carte du pécheur qui retrouve le chemin de Dieu…