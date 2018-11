Amour, fougue et virilité au programme des nouveautés de la semaine sur PinkX (13 – 18 novembre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 13 novembre à minuit : Lieux de baise (HPG)

Les lieux de drague en plein-air peuvent devenir des lieux de baise. HPG avec sa caméra va tout faire pour chauffer les mecs et les stimuler au sexe à plusieurs. Deux trios

Le pinkplus : La double pénétration de Romantik par Tahar et Doryann Marguet !

Vendredi 16 novembre à minuit : Dirty Boyz (UKNakedMen)

Échangisme, voyeurisme, exhibitionnisme sont les ingrédients pour resouder les couples. Quatre duos.

Le pinkplus : les daddies Max Duran et Mark Bunker sont très en forme ! Mickey Taylor – qui est réellement en couple avec Jonas Jackson – est toujours aussi beau cul et lèvres pulpeuses !!! 🙂

Mick Stallone et Samuel Stone s’occupent de leur queue, se caressent le cul avant de passer à une sodo bien menée ! – Photos : Dirty Boyz / UKNakedMen

Sur un canapé, le daddy Max Duran s’occupe de chauffer Ery Betto, petit mec en short, chaussettes et débardeur. Max le laisse lui lécher le torse avant qu’il ne s’occupe du beau morceau grossissant sous ce short. S’ensuit une baise où le daddy domine Ery qui se soumet avec plaisir ! – Photos : Dirty Boyz / UKNakedMen

Gabriel Phoenix et Mickey Taylor sont respectivement en couple avec Damien Ryder et Jonas Jackson. Les quatre sexy men prennent un verre sur une terrasse, rigolent et décident d’inverser les couples. Gabriel et Mickey sont les premiers à se tester… – Photos : Dirty Boyz / UKNakedMen

… Puis c’est au tour de Jonas Jackson et Damien Ryder de faire intimement connaissance ! – Photos : Dirty Boyz / UKNakedMen

Adriano Blumer, jeune mec coupe iroquois, se fait limer en toute beauté par Mark Bunker, un daddy très en forme ! – Photos : Dirty Boyz / UKNakedMen

Samedi 17 novembre à minuit : Men Of Madrid (Raging Stallion Studios)

Madrid est une métropole bourdonnante d’activités sexuelles ! Cinq duos.

Le pinkplus : De bien beaux barbus !!! Avec une mention spéciale au viril et fougueux Gabriel Taurus. La façon avec laquelle il baise Mario Domenech ne peut que nous faire fredonner le fameux Upside Down de Diana Ross ! 🙂

Ramwey Reis et Viktor Rom se draguent dans la rue et c’est direct un plan cul sur la terrasse, en plein soleil… – Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Sur un site de rencontres, Gabriel Taurus contacte Mario Domenech pour lui demander ce qu’il recherche ? Mario lui répond qu’il veut de la queue. Son désir sera exaucé au plus vite ! – Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Antonio Miracle est un super beau salaud ! 🙂 Après avoir volé l’argent contenu dans le portefeuille que le sexy Abraham Al Malek avait laissé tomber, il rapporte le portefeuille à Abraham, le séduit et se le fait. L’autre ne découvrira qu’il s’est fait berner qu’après le départ d’Antonio ! – Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Escort, Xavi Duran est accueilli par un client nerveux, Flex Xtremo. C’est que ce dernier n’a jamais eu recours à un tel service pour la personne. Xavi prend l’initiative de commencer par un massage pour le relaxer… – Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Viktor Rom est vraiment un ami en or. Alors que Mario Domenech est déçu que son plan cul se désiste à la dernière minute, Viktor se propose de le remplacer… – Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Dimanche 18 novembre à minuit : Games Of Love (RidleyDovarez)

Quand mener une double vie menace son couple. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Un scénario bien ficelé et des scènes de baise excitantes. Le blond platine va très bien à Nils Angelson !

Nils Angelson a une double vie. Le jour il est patron de salle de sport avec son mec, Shawn Kroner. La nuit, il fait des live-shows dans des sex-clubs de province, ce que Shawn ignore. Quand Nils se fait approcher par Enzo Akira, le jeune boss d’un important cruising-bar parisien, il ne peut refuser sa proposition. Mais pour cacher son secret à son chéri, il détournera l’attention en initiant un trio dans leur salle de sport ! – Photos : Games Of Love / RidleyDovarez

Enzo Akira découvre que son employé, le barman Chris Lesca, pioche dans la caisse. Il décide de lui faire payer en lui défonçant la bouche et le cul à grands coups de reins bien sentis ! – Photos : Games Of Love / RidleyDovarez

Quelqu’un fait chanter Nils Angelson. En pleine séance photo, le beau blond fait face à son maître chanteur qui n’est autre que Chris Lesca, son ex. le shooting vire à la séance de baise où Nils va cartonner la bouche et le cul de Chris avant de l’asperger de son foutre épais ! – Photos : Games Of Love / RidleyDovarez

Un secret ne le demeure pas longtemps. Lors d’une virée dans le cruising-bar parisien, Shawn découvre l’activité parallèle de son Nils. Ce ne sera pas pour lui déplaire… – Photos : Games Of Love / RidleyDovarez

Les films se retrouvent encore pendant une semaine sur PinkX la chaîne 24/24 sur le site PinkX.EU. PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.