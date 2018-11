Focus : Les CockyBoys Levi Karter, Allen King, Carter Dane, Cory Kane et Ben Masters

La nuit du 24 novembre, les CockyBoys seront à Paris au festival Chéries Chéris pour ensuite se livrer à des live-shows XXX au Dépôt. Un événement PinkX À NE SURTOUT PAS MANQUER ! Et pendant toute la fin du mois, les cinq beaux gosses seront en tournage dans la capitale, avec des hardeurs français de préférence. Cela invite à quelques présentations…

Qui sont ces acteurs CockyBoys présents le 24 Novembre ?

ALLEN KING

Super porn star multiawardisée dans son pays, l’Espagne, et ailleurs – son duo dans Hard Wood avec Boomer Banks a ainsi été primé aux PinkX Gay Video Awards 2018 -, Allen King est aussi un vlogueur influent sur Youtube. Voici l’une de ses interventions les plus plébiscitées :

C’est aussi un chanteur à l’avenir prometteur. Toro et My boy sont tubesques.

Et le mignon Espagnol est l’une des égéries de la marque de sex-toys FleshJack !

Filmographie partielle : Cocked & Loaded, Come to Daddy, It’s Not The Pornographer That Is Perverse, Hard Wood, One Erection: The Un-Making of a Boy Band, Seduced et Wildest Dreams (CockyBoys).

CARTER DANE

Le top canon et power bottom québécois a fait une entrée fracassante dans le X en 2016. Multiawardisé aux USA, il a été élu aux PinkX Gay Video Awards meilleur new cumer en 2017 et meilleur passif cette année. Côté vie privée, il est en couple avec la porn star US Alex Mecum. Le mois dernier ils avaient fait un appel au don pour soutenir Rainbow Railroad. Cette association a pour objectif d’aider les personnes LGBTQ partout où leur vie est menacée, comme en Tchétchénie.

Carter est lui aussi l’une des égéries de FleshJack

Filmographie partielle : All Saints : Chapter 1, Blind Hookups & Other Fantasies, First Came Adam, Hard Wood, Just Love : A Porn Star Guide To Sexual Freedom, Let Them Eat Cake (CockyBoys).

CORY KANE

Élevé dans un milieu extrêmement religieux, le sexy Canadien s’en est émancipé grâce l’écriture et le sexe. Il travaille exclusivement avec CockyBoys depuis 2016.

Filmographie partielle : Boys of Summer 3, Cory Has a Big Fat Dick,

Everlasting Summer, Let’s Take a Ride, Love Lost & Found, Take It to the Bank et Young & Hung (CockyBoys).

BEN MASTERS

Ce jeune américain natif de Malibu est l’une des nouvelles stars de CockyBoys. Son joli minois, son corps aux fines attaches et sa sensibilité y font merveille !

Filmographie partielle : Before the Afterglow, Boys of Summer 3, Master of Sex (CockyBoys).

LEVI KARTER

Originaire du Paraguay, le mignon Latino est l’un des modèles emblématiques de CockyBoys au sein duquel il tourne depuis 2012. Il a été élu meilleur newcomer aux Grabby Awards 2014 et a tourné dans la plupart des films phares du studio new-yorkais. Hors porno, il a fait parler de lui le mois dernier en révélant son alter ego drag queen : Sassy Frass !

Filmographie partielle : All Saints: Chapter 1, Answered Prayers, It’s Not The Pornographer That Is Perverse, Fuck Yeah Levi Karter, Get Karter, Just Love: A Porn Star’s Guide to Sexual Freedom, Roadstrip et The Stillest Hour (CockyBoys). Ce dernier film a valu au réalisateur Jake Jaxson d’être élu meilleur réalisateur aux PinkX Gay Video Awards 2018.