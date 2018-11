Jeux concours flash: Gagnez vos invitations pour la soirée COCKYBOYS A PARIS !

Ce vendredi 24 Novembre 20118 Pinkx invite le célèbre studio américain COCKYBOYS. Durant cette soirée, retrouvez des performances de Carter Dane, Levi Karter, Ben Masters et Allen King !

Vous voulez participer à cette soirée exceptionnels ? Répondez à cette question :

Qui est le réalisateur du film « it’s not the pornographer that is perverse ! » ?

Envoyez nous votre réponse à support@pinkx.eu !

Les deux premières personnes à nous envoyer la bonne réponse gagneront deux pass chacun !

Bonne chance