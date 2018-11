« Don’t Say His Name » : La vidéo hot du chanteur australo-vietnamien TIN

Passer d’un mec à un autre peut provoquer quelques confusions. Pendant qu’on couche avec l’un, on pense à l’autre si fortement qu’on a peur de commettre l’impair de se tromper dans les noms. Une expérience pas très agréable, n’est-ce pas ? 😉 Fort de son utilisation de Grindr, le chanteur et compositeur australien d’origine vietnamienne TIN en a tiré le single Don’t Say His Name. Réalisé par Robin Metzler, le clip est hot. Il suffirait de peu pour que ce soit un porno gay ! 🙂