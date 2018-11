Le Kamasutra gay en 9 positions !

Telles les universités qui délivrent leurs cours à distance via le Net, la marque américaine de sous-vêtements Andrew Christian fait de même avec une vidéo. Un savoir ancien venu d’Inde, le Kamasutra dans sa dimension homosexuelle, y est dispensé par des professeurs inspirés et bandants…

C’est sexy et fun !!! Le cours aurait toutefois plus de valeur si nos profs étaient véritablement en action ! On a en effet des doutes sur la faisabilité de certaines positions…

WHO’S WHO : Devin Walker, Nick Masc, Dan Yates (alias la porn star Brysen) et Skyy Knox – Photos : Andrew Christian