Les films du week-end sur Man-X (17 & 18 novembre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 17 novembre à minuit : Bareback Me Daddy (DaddyFucksRaw)

4 jeunes mecs passifs + 3 daddies actifs = 4 duos avec des bites n’ont qu’une envie : trouer et gicler !!!

Le manplus : D’une efficacité redoutable ! Tourné en 2016, le film nous montre un Gabriel Phoenix méconnaissable : le blond barbu qu’on connaît laisse place ici à un brun imberbe. Avec sa peau lisse et blanche comme de la porcelaine, ses cheveux longs et ses lèvres roses nacrées, Johannes Lars apparaît telle une fantasmatique poupée de collection.

Le convoité Johannes Lars est pris en main par Dave London… – Photos : Bareback Me Daddy / DaddyFucksRaw

Le TTBM Charley Cole aime aussi s’en prendre plein le cul. Master Dale y va à fond en lui ! – Photos : Bareback Me Daddy / DaddyFucksRaw

Le beau Russe Dmitry Osten se soumet à la grosse bite de Dave London… – Photos : Bareback Me Daddy / DaddyFucksRaw

Gabriel Phoenix gémit d’être bien baiser par Matthew Anders ! – Photos : Bareback Me Daddy / DaddyFucksRaw

Dimanche 18 novembre à minuit : Bliss – Part 3 (Ayor Studios)

Les bonnes bites font les bons amis. Un trio et cinq duos.

Le manplus : Dernier opus d’une série qui met en valeur la vraie fraternité ! 🙂



Alors que les autres mecs de la maison continuent de dormir, Benjamin Dunn sort de la douche pour découvrir que Danton Gary est en train de se masturber. Ça donne envie de pomper ! Et Benjamin baise en plus Danton ! – Photos : Bliss – Part 3 / Ayor Studios

Danton Gary est dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner à ses amis quand arrivent Steve Weaver et son érection matinale. Une bite dure qui a tôt fait de se loger entre les belles fesses de Danton ! – Photos : Bliss – Part 3 / Ayor Studios

C’est l’après-midi. Les garçons jouent au volley jusqu’à ce que la pluie les fasse rentrer. Chris Hollander, Steve Weaver et Mike Hassell prennent ensemble une douche qui se transforme en partouze… – Photos : Bliss – Part 3 / Ayor Studios

Fin de l’après midi. Benjamin Dunn et Danny Gell se sucent, puis Benjamin baise Danny ! – Photos : Bliss – Part 3 / Ayor Studios

La nuit, Chris Hollander, Danton Gary et Justin Conway jouent aux cartes près d’une chaudière. Quand Danton et Justin décide de se coucher pour aller dormir, ils laissent Chris tout seul à son envie de sexe. Alors ce dernier se branle. Cependant, Justin n’arrive pas à trouver le sommeil et ne pense qu’à baiser. Il retrouve Chris et les deux s’éclatent en toute versatilité ! – Photos : Bliss – Part 3 / Ayor Studios

Le lendemain. Tous les mecs sont de sortie à l’exception de Chris Hollander et Danton Gary… – Photos : Bliss – Part 3 / Ayor Studios

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.