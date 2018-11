« Chéries Chéris » ouvre son festival avec « La Favorite » au MK2 Bibliothèque ce soir à 20h

« Chéries chéris », le festival LGBTQI+, ouvre cette nouvelle édition de la plus belle des manières avec le film « La Favorite ». Dès 20h au MK2 bibliothèque retrouvez ce film pictural avec entre autre Emma Stone, Rachel Weisz et Olivia Colman.

La Favorite est le récit paillard et acerbe d’une intrigue royale, teintée de passion, de jalousie et de traitrise, mettant en scène un triangle amoureux féminin entre la reine (Olivia Colman), sa confidente et amante (Rachel Weisz) et la jeune cousine de cette dernière (Emma Stone). Pour son premier film en costumes, le célèbre réalisateur grec Yórgos Lánthimos

(The Lobster, Mise à mort du cerf sacré) n’a pas renoncé à son univers décalé, cynique, absurde. Il livre avec The Favourite un film d’époque excentrique, constamment jubilatoire et puissamment incarné par trois comédiennes au zénith. Un film événement qui vient d’être couronné du grand Prix du Jury au festival de Venise. Retrouvez toutes les infos ici