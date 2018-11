« Fluidity » : On peut être masculin et avoir un vagin !

Andrew Christian surprend avec sa dernière pub. Non seulement les modèles y sont nus du début à la fin, sans jamais porter le moindre sous-vêtement de la marque, mais y sont surtout réunis dans une ambiance partouze des hommes nés avec pénis et des FTM qui ont gardé leur vagin. Voici la version censurée de la pub…

Andrew Christian tient ainsi à témoigner de toute sa considération aux personnes trans et queer : » Votre esprit inébranlable et votre courage passionné continuent de nous amener à sensibiliser davantage sur les communautés trans et queer. Vous êtes des héros. »

La version non censurée de la pub est ici !