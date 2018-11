Les films du week-end sur Man-X (24 & 25 novembre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 24 novembre à minuit : Boy Stories 3: Bareback (HelixStudios)

Qu’il s’agisse de parfaits inconnus, de meilleurs potes ou de relations professionnelles, les bites sont dures et les culs sont profonds ! Cinq duos.

Le manplus : La copieuse éjaculation de Lucas Knight.

La drague dans des lieux publics attise l’excitation et la perspicacité. Se trouver un endroit isolé pour baiser devient possible. Le brun Roman Daniels peut alors pénétrer avec tendresse et passion le blond Stefan Nash… – Photos : Boy Sories 3 : Bareback / HelixStudios

Jack Rayder et Jacob Dixon sont si pressés de faire l’amour qu’ils commencent à s’activer dès qu’ils entrent dans la maison… – Photos : Boy Sories 3 : Bareback / HelixStudios

Le boss Lucas Knight jette sa convoitise sur le power bottom d’Helix, Kyle Ross. Le plaisir que le minet lui procure est tel que ses coups de reins finiront en une éjaculation extrêmement abondante ! Un tsunami spermatique !!! – Photos : Boy Sories 3 : Bareback / HelixStudios

Pauvre Max Carter. Il pleure encore sa rupture sentimentale. Heureusement son pote Adrian Rivers fera tout pour qu’il oublie son chagrin… – Photos : Boy Sories 3 : Bareback / HelixStudios

Installé dans la cabine d’une banque de sperme, Dalton Briggs est un donneur… qui est en panne. Le magazine porno hétéro qu’on lui a remis pour l’exciter ne lui fait aucun effet. Un appel à son boyfriend Jessie Montgomery va revigorer son imagination et rebooster sa très grosse bite… – Photos : Boy Sories 3 : Bareback / HelixStudios

Dimanche 25 novembre à minuit : Cruised Raw (BackAlley)

Ces jeunes mecs et daddies adorent forniquer dans les impasses sordides. L’odeur de foutre séché, d’urine et de détritus divers excite leurs pulsions sexuelles. Quatre duos.

Le manplus : Une radicalité très excitante !

Drew Dixon trouve exactement ce qu’il était venu chercher : un daddy à grosse bite qui le saute, en l’espèce Dave London ! – Photos : Cruised Raw / BackAlley

Guillaume Wayne n’a pas à attendre longtemps avant de mettre au bout de sa grosse bite un minet vorace, Dante Lucas ! – Photos : Cruised Raw / BackAlley

Le passif Korar Darver est tout excité quand il sent soudainement le souffle d’un inconnu et le frottement insistant de son érection contre ses fesses. Et quand en plus l’inconnu est un barbu top canon comme Wolf Rayet, le bonheur est total !!! – Photos : Cruised Raw / BackAlley

Cette impasse est le terrain de jeu de prédilection du daddy Dave London. Cette fois-ci il baise le viril Sam Wallis ! – Photos : Cruised Raw / BackAlley

