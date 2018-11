« PinkX Gay Video Awards 2018 » : La remise des prix !!!

Samedi dernier, la soirée PinkX/CockyBoys au Dépôt a été le rendez-vous à ne pas manquer pour les fans et professionnels du X gay. Que du beau monde !!! 🙂 Mais avant de pouvoir liker les photos que nous allons mettre sur Facebook et visionner sur Pinkflix les images qui y ont été filmées, voici une mise en bouche : quelques pics de la cérémonie des PinkX Gay Video Awards qui a eu lieu entre 23h et minuit. Cyrille Marie, le directeur des programmes de PinkX, était assisté de l’iconique François Sagat…

Sam Barclay, le cofondateur du label britannique UKHotJocks, a été le premier à monter sur le podium pour prendre un award. Celui de meilleur new cumer décerné à Aarin Asker pour son rôle dans Rubbergeddon, une productionUKHotJocks. Le hardeur ne pouvant venir, Barclay lui remettra le trophée. Ont suivi Paul Delay (meilleur acteur pour HotHell PornHorror Movie ) qui a remercié tout particulièrement Antoine Lebel, le producteur/réalisateur de FrenchTwinks, le Québécois Carter Dane (meilleur passif pour Just Love – A Porn Star Guide To Sexual Freedom) très ému de recevoir un prix au sein de l’espace francophone, Doryann Marguet (meilleur actif pour Jeunes étudiants délurés ) qui a rappelé ses débuts dans le X, le pétillant Espagnol Allen King (meilleur duo avec Boomer Banks dans Hard Wood)… – Photos : Thom

le réalisateur HPG (meilleur film amateur pour Hey Taxi prends-moi !) qui a faire rire l’audience en rappelant avec humour que sa réussite n’a pas dépendu de diplôme universitaire, Jake Jaxson (meilleur réalisateur pour The Stillest Hour) qui a tenu à offrir le trophée à l’un des protagonistes du film, Levi Karter. Jaxson a ainsi voulu exprimer toute sa considération envers les acteurs sans qui aucun film ne serait possible. Pour la première fois, le multiawardisé Ridley Dovarez (meilleur film fraçais pour Le Goût salé de tes lèvres sucrées) ne se faisait pas représenter mais ce montrait ! 🙂 Théo Ford venu prendre le prix du meilleur film international pour Paris Perfect, la coproduction PinkX/NakedSword. Très en beauté et lumineux, Théo a également remercié tout ceux qui ont contribué à faire de ce film une réalité (mr Pam, François Sagat, etc.) ainsi qu’Antoine Lebel qui l’a fait débuter chez FrenchTwinks. Et LA PORN STAR DE L’ANNÉE, Mickey Taylor, a reconnu qu’il tourne beaucoup moins et que son activité pornographique se concentre depuis plusieurs mois sur la réalisation. Mais le top canon Britannique est très honoré de recevoir ce titre qui veut dire beaucoup pour lui et pour ses fans – Photos : Thom et Tribu Move pour Mickey Taylor

Et pour découvrir toutes les porn stars et personnalités présentes, RDV dans pas longtemps sur Facebook…