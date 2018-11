Les nouveautés au programme de la semaine sur PinkX (27 novembre – 2 décembre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 27 novembre à minuit : Flip Fuck Lads (BlakeMason)

Passif ou actif ? Si vous posez la question aux gars de chez Blake Mason, ils diront : « Pourquoi choisir ? »

Le pinkplus : le pied de Tristan Stone bloquant la tête de Dmitry Osten pendant qu’il le baise !

Damien Ryder et Jack Green sont sous la même longueur d’ondes : « Tu m’encules, je t’encule ! » – Photos : Flip Fuck Lads / Blake Mason

Dmitry Osten sait tellement bien jouer de son cul qu’il donne à Tristan Stone des idées : il bloque la tête de Dmitry tout en l’enculant. Et après s’être pris la bite du Russe dans le cul, Tristan le sodomise à nouveau ! – Photos : Flip Fuck Lads / Blake Mason

Mickey Taylor, la super star incontournable du X made in England, et Luke Tyler en mode flip-flop… – Photos : Flip Fuck Lads / Blake Mason

Billy Rock commence à baiser Tommy Skylar qui rapidement aura envie de prendre les commandes ! – Photos : Flip Fuck Lads / Blake Mason

Vendredi 30 novembre à minuit : Rent (TitanMen)

Avoir une grande et belle maison, c’est génial. Encore faut-il avoir les moyens de la conserver. Dans la dèche, un couple gay ouvre des chambres d’hôtes… Trois duos.

Le pinkplus : De belle bêtes musclés et velues !

Dallas Steele n’est pas content : son mec, David Benjamin, est très dépensier. Dernièrement il a dépensé pour 500 dollars une paire de pompes. David va devoir se faire pardonner !… – Photos : Rent / TitanMen

Bruce Beckham et Jesse Jackman passent leur première soirée dans la magnifique maison du couple Steele/Benjamin. Ils s’y sentent très bien… – Photos : Rent / TitanMen

Vinnie Stefano et Lorenzo Flexx sont à peine arrivés dans la demeure qu’ils se désapent, se bronzent sur un transat et baisent dans la chambre qu’ils ont louée. Pas loin, Dallas les mate et se branle ! – Photos : Rent / TitanMen

Samedi 1er décembre à minuit : Hung And Horny (JakeJaxson-CockyBoys)

Ils sont bien montés et ont de gros appétits sexuels ! Quatre duos.

Le pinkplus : River Wilson !!! Quand à Alex Mecum, c’est un super-athlète du sexe. À un moment, il sodomise Cory Kane comme s’il le survolait !

River Wilson et Jacen Zhu parlent de leur première gay pride ensemble, à Montréal. Et quand River parle français, c’est très cul… – Photos : Hung And Horny / JakeJaxson-CockyBoys

Alex Mecum et Cory Kane s’étaient rencontrés à une pool party et avaient très envie de se revoir pour mieux se connaître… – Photos : Hung And Horny / JakeJaxson-CockyBoys

Passif dominateur, Taylor Reign veut que Pierre Fitch le prenne brutalement ! – Photos : Hung And Horny / JakeJaxson-CockyBoys

Le beau daddy Manuel Skye déploie toute sa puissance virile pour faire jouir du cul le joli blond Peter Pounder ! – Photos : Hung And Horny / JakeJaxson-CockyBoys

Dimanche 2 décembre à minuit : Urban Spokes (Falcon Studios)

Bienvenue au « Urban Spokes« , un sex-club underground de San Francisco qui réunit des amateurs de la petite reine. Une partouze avec gang-bang et trois duos.

Le pinkplus : La partouze ! Une histoire qui se tient ! Griffin Barrows est délicieux : que se soit lui qui le gang-bangué accentue le plaisir de la touze !!

Alors qu’il est sur sa bicyclette, Ryan Rose remarque un beau cycliste, Rod Peterson, qui a manifestement un problème avec la chaîne de son vélo. Pour tester son potentiel sexuel, il prétexte de l’emmener dans un atelier pour faire réparer le vélo. Cet atelier a pour nom « Urban Spokes« … – Photos : Urban Spokes / Falcon Studios

Brent Corrigan fait appel au coursier Griffin Barrows mais ce dernier semble vouloir s’occuper d’un autre paquet… – Photos : Urban Spokes / Falcon Studios

En chemise et pantalon, JJ Knight chevauche son vélo direction sa maison. À un carrefour il est à deux doigts de percuter Connor Patricks. Ce dernier chute quand même et JJ se propose de l’aider… – Photos : Urban Spokes / Falcon Studios

Rod Peterson, Griffin Barrows, Connor Patricks… Ces trois bons coups rencontrés par des membres de l’ « Urban Spokes » sont invités à une soirée d’intronisation. En maîtres de cérémonie, Ryan Rose et Trenton Ducati !… – Photos : Urban Spokes / Falcon Studios

