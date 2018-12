Les nouveautés au programme de la semaine sur PinkX (4 – 9 décembre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 4 décembre à minuit : Downlow – Lascars des caves anglaises (Bulldog)

Baiser avec un inconnu encagoulé dans les sous-sols d’un immeuble est très excitant ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un concentré de baise redoutablement efficace ! Les deux Italiens, Max Duro et Alex Roman, s’empalent avec un plaisir communicatif sur de grosses bites noires ! Le duo Felipe Capuco / Drew Dixon est excellent : la sodo est maitrisée par le plaisir du passif !

Alex Roman exhibe son cul tout en s’enfonçant un gode rouge de grande taille. Il se prépare à la grosse queue de Russ Greene… – Photos : Downlow – Lascars des caves anglaises / Bulldog

Les fesses rougies par le dominateur Felipe Capuco, Drew Dixon kiffe grave ce trip à la Citébeur ! – Photos : Downlow – Lascars des caves anglaises / Bulldog

Plan cave où le viril et TTBM Russ Greene va soulager le cul demandeur de Korar Darver ! – Photos : Downlow – Lascars des caves anglaises / Bulldog

Le beau barbu Max Duro va sentir les 23 cm brutaux de Ray Diesel !!! – Photos : Downlow – Lascars des caves anglaises / Bulldog

Vendredi 7 décembre à minuit : Sportz (UKHotJocks)

Boxeurs et footballeurs, des sports différents mais mêmes entraînements sexe ! Cinq duos.

Le pinkplus : Le duo Jeffey Lloyd et Koby Lewis est top ! L’actif et le passif exprime ce qu’il y a de plus beau dans le sexe : la complémentarité parfaite !

En tenue de footballeurs américains, Rico fatale et Josh Moore s’entraînent dur !!! 🙂 – Photos : Sportz / UKHotJocks

Jeffey Lloyd et Koby Lewis prolongent dans les vestiaires un match. C’est pour se perfectionner ! 😉 – Photos : Sportz / UKHotJocks

Les footeux Frankie Quinn et Jack Taylor encaissent chacun leur tour des buts à forte puissance ! – Photos : Sportz / UKHotJocks

Nick North entraîne Josh Moore à une boxe idéalement tonique et directe… – Photos : Sportz / UKHotJocks

Coup de foudre et coup de sexe entre les footeux Kayden Gray et Rico Fatale ! – Photos : Sportz / UKHotJocks

Samedi 8 décembre à minuit : The Chosen Few (NakedSword)

Une île au large de South Beach est la propriété privée d’un homme (Logan Moore) qui n’héberge que des beaux mecs afin d’assouvir ses fantasmes de paradis gay ! Un trio et quatre duos dont l’un consiste en des fellations et bouffages de cul.

Le pinkplus : Un scénario fantasmatique bénéficiant d’un cadre crédible, de beaux mecs (Alam Wernik est un fantasme vivant !) et d’excellentes baises.

Alam Wernik est le chéri exclusif de Logan Moore. Pas touche au beau blond comme le rappelle Logan. Mais Alam adore chauffer les mecs qui sont incapables de résister à sa peau lisse, ses lèvres pipeuses et ses fesses magnifiquement galbées. Dante Colle cède ainsi à la tentation… – Photos : The Chosen Few / NakedSword

Logan Moore qui surveille tout ce qui se passe à l’aide de caméras espion est furieux de la trahison de Dante Colle. Il mérite une punition : qu’il lui bouffe donc le cul. On a connu pire punition ! 🙂 Et Dante s’exécute en allant plus loin : enculer à donf Logan ! – Photos : The Chosen Few / NakedSword

Michael Del Ray fantasme à mort sur Arad WinWin, l’homme à tout faire de Moore. Mais ce dernier semble l’ignorer. Alors il se calme dans les bras de Jacob Peterson… – Photos : The Chosen Few / NakedSword

Alam Wernik a jeté son dévolu sur Arad qui ne peut lui résister… – Photos : The Chosen Few / NakedSword

Logan Moore est en forme et n’a qu’une envie : se taper Alam Wernik et Danny Gunn ! – Photos : The Chosen Few / NakedSword

Dimanche 9 décembre à minuit : The Black Panda – Épisodes 9 et 10 (PeterFever)

La suite et fin de la parodie X gay du blockbuster marvelien Black Panther ! Deux duos.

Le pinkplus : Un casting multiethnique hyper bandant où se mêlent Asiatiques, Noirs et Blancs. Une parodie qui prend également des libertés réjouissantes avec le scénario original.

Le Président Crump a viré l’Agent Evans qui croupit dans une taule japonaise en le remplaçant par l’agent Bennett Anthony. Sa mission : gagner le respect du Dieu Panda et seul Levy Fox peut l’y aider… – Photos : The Black Panda – Épisode 9 / PeterFever

Enfin ! Le Roi T’Balla (Osiris Blade) parvient à un accord avec le Roi Panda (Alex Chu) sur l’exportation du peckeranium, cet élixir de jouvence qui donne aussi des super-pouvoirs… – Photos : The Black Panda – Épisode 10 / PeterFever

