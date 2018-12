« It is Not the Pornographer That is Perverse » : Le film de Bruce LaBruce produit par CockyBoys est sur Pinkflix !

Présenté en France au Festival Chéries Cheris le 24 novembre, It is Not the Pornographer That is Perverse de l’emblématique réalisateur Bruce LaBruce est dès à présent en VOST sur Pinkflix. Un film composé de quatre courts métrages interconnectés à ne pas manquer !

Le Diable à Madrid

Un petit diable (Allen King) émerge du monde souterrain et commence à séduire tous les hommes qui sont en deuil dans un grand cimetière. Observant ses actions diaboliques, un ange (Sean Ford) finit par se confronter à lui, entraînant une bataille épique entre le bien et le mal…

Über Menschen

Un professeur de philosophie (Colby Keller) s’apprête à se suicider en sautant du viaduc de Ségovie quand son jeune chauffeur Uber (Calvin Banks) lui propose à la place une visite très « personnelle » de la ville…

Purple Army Fiction

Dans un futur proche, un groupe terroriste (Dato Foland, Levi Karter et Arad WinWin) a pour mission de réduire durablement la reproduction dans un monde dangereusement surpeuplé. À cette fin, ils kidnappent des hommes qu’ils croient hétérosexuels (en l’espèce François Sagat !) et les baisent au service de la cause gay !

Fleapit

Dans un cinéma porno, un groupe de onze personnes se mettent progressivement à baiser tous ensemble sur les fauteuils avant de rejoindre l’écran et devenir eux-mêmes une partie du film porno.

It is Not the Pornographer That is Perverse est à voir dès maintenant sur Pinkflix, seulement sur PinkX.EU, à partir de 1€99.