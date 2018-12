« GAYVN Awards » : Des Français dans la double liste des nommés

Oscars US du porno gay, les GAYVN Awards viennent de communiquer leur double liste des nommés. Aux 15 catégories qui seront jugées par des professionnels du X s’ajoutent 11 catégories soumises aux votes des fans. C’est là qu’on retrouve le plus de nommés français…

François Sagat (photo : Instagram)

– Favorite Butt / Cul préféré

– Social Media Star / Star des réseaux sociaux

Paul Delay (photo : FrenchTwinks)

– Favorite Cam Guy / Cam Guy préféré

– Favorite Twink / Minet préféré

Xavier Sibley (photo : HungYoungBrit)

Doryann Marguet (photo : Alexandre Ferrari)

– Favorite Cam Guy / Cam Guy préféré

Chris Loan (photo : FrenchTwinks)

– Favorite Butt / Cul préféré

Enzo Lemercier

– Favorite Twink / Minet préféré

Gabriel Lambert (photo : FrenchTwinks)

– Favorite Twink / Minet préféré

Pour voter pour eux – ou d’autres -, c’est ici !

Dans les 15 catégories dont les vainqueurs seront déterminés par des professionnels du X, on a plaisir à retrouver quatre fois nommé Paris Perfect, la coproduction NakedSword/PinkX :

– Best Director Feature / Meilleur réalisateur de film (mr Pam)

– Best Feature / Meilleur film

– Best Group Sex / Meilleure partouze (Colton Grey, Dani Robles, Denis Vega, Johnny V. & Theo Ford)

– Best Duo Sex Scene / Meilleur duo (Johnny V. & François Sagat)

François Sagat est également au casting de deux autres films plusieurs fois nommés : Justice League: A Gay XXX Parody et Flea Pit (It is Not the Pornographer That is Perverse). L’œuvre de Bruce LaBruce produite par CockyBoys est depuis hier en illimité sur Pinkflix ! À ne pas manquer !!!

À noter que plusieurs autres films diffusés sur la chaîne PinkX sont également nommés aux GAYVN Awards :

Addicted et Loved Fucked (Lukas Kazan)

Berkeley Sophomore Year et The Chosen Few (NakedSword)

The Deuce: A Gay Parody et The Black Panda (PeterFever)

Pour voir la liste complète, c’est ici !

Les vainqueurs seront annoncés le lundi 21 janvier 2019 lors d’une prestigieuse cérémonie qui aura lieu à Las Vegas. À suivre…