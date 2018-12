Les films du week-end sur Man-X (8 & 9 décembre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 8 décembre à minuit : Bareback Boys 4 (HelixStudios)

Que ce soit avec son boyfriend ou avec un camarade de jeu, toutes les occasions sont bonnes à prendre ! Cinq duos.

Le manplus : Joli visages, beaux culs, grosses bites ! 🙂 À noter que tous les vrais couples d’alors – le film est sorti en 2016 – se sont séparés.

Les amoureux Evan Parker et Tyler Hill s’ébattent en toute versatilité ! – Photos : Bareback Boys 4 / HelixStudios

Kyle Ross a beau avoir pour chéri Max Carter, il est volage. Dès lors qu’il se retrouve seul, il lui faut une bite bien plantée dans son cul. La très grosse de Calvin Banks fera l’affaire ! – Photos : Bareback Boys 4 / HelixStudios

Rencontre torride entre le brun Grayson Lange et le blond Jessie Montgomery… – Photos : Bareback Boys 4 / HelixStudios

La toute première scène de Sam Truitt chez Helix. Sa très grosse queue est chaleureusement accueillie par Logan Cross ! – Photos : Bareback Boys 4 / HelixStudios

Max Carter adore jouer au « baise-ball » avec le tout joli Noah White ! – Photos : Bareback Boys 4 / HelixStudios

Dimanche 9 décembre à minuit : So Cute So Tight (Spritzz)

Leur visage innocent est un leurre. Ces minets ont un appétit insatiable pour le vice ! 🙂 Un trio et trois duos.

Le manplus : La partouze !

