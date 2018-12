Les nouveautés au programme de la semaine (11 – 16 décembre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 11 décembre à minuit : Limé à Lima (BravoFucker)

Pablo Bravo quitte Paris pour séjourner quelques jours sur sa terre natale, le Pérou. Fidèle à ses habitudes, il filme – voire baise – de beaux locaux. Trois Duos.

Le pinkplus : Pablo Bravo revigore incontestablement le multiethnisme du porno gay français via des nouveaux modèles et des lieux de tournages inédits.

Lukas Gerrero et Faysul se draguent dans la rue pour se retrouver au pieu ! – Photos : Limé à Lima / BravoFucker

Jake et Robert s’éclatent en toute liberté ! – Photos : Limé à Lima / BravoFucker

Pablo Bravo « dévierge » son jeune compatriote Juan Jose ! – Photos : Limé à Lima / BravoFucker

Vendredi 14 décembre à minuit : Anus Demonius (RidleyDovarez)

Trois histoires de terreur et de sexe avec comme protagonistes des démons et mortels assoiffés de grosses bites ! Un trio et deux duos.

Le pinkplus : Sexe et fantastique vont d’autant mieux ensemble que les acteurs se donnent à font, comme ici ! Le new cumer Kyle de Vinci est très mignon !!!

En quête de sensations fortes, Doryann Marguet et Andrea se rendent chez un voyant, David Valentin, qui se retrouve sous l’influence d’un incube, démon du sexe lubrique. Nos deux compères vont devoir l’exorciser à grands coups de bite et l’arroser de leur chaude semence pour que le démon quitte le corps de David… – Photos : Anus Demonius / RidleyDovarez

Mack Manus veut retrouver sa jeunesse et se lance dans une incantation qui fait apparaître le démon Kyle de Vinci… – Photos : Anus Demonius / RidleyDovarez

Kyle de Vinci adore pervertir les anges déchues qu’il attire via des applications de rencontres… – Photos : Anus Demonius / RidleyDovarez

Samedi 15 décembre à minuit : Primal (Raging Stallion Studios)

L’instinct, les phéromones et la bestialité… Sept étalons insatiables se réunissent pour satisfaire leurs pulsions sexuelles ! Un trio et deux duos.

Le pinkplus : Un concentré de mâles brut de sexe ! Ça donne faim !!! 🙂

À poil avec juste des rangers aux pieds, Adam Ramzi et Bruno Bernal sont prêts à s’ébattre passionnément… – Photos : Primal / Raging Stallion Studios

Brogan Reed et Brian Bonds se régalent avec voracité de leur bite et cul. Puis ils s’enculent chacun leur tour ! – Photos : Primal / Raging Stallion Studios

Josh Conners se goinfre des pines de Bruce Beckham et FX Rijos puis se fait prendre en sandwich ! – Photos : Primal / Raging Stallion Studios

Dimanche 16 décembre à minuit : Feed Me Daddy (UKNakedMen)

Ils sont virils et n’aiment qu’une chose : la bite ! Cinq duos.

Le pinkplus : De beaux barbus !



Geo Sovak, un jeune mec coupe militaire, donne un rendez-vous sexe à un pote barbu, Rafa Marco… – Photos : Feed Me Daddy / UKNakedMen

Montagne de muscles velus, Jessy Ares assène ses coups de bites à Angel Garcia posé sur un sling ! – Photos : Feed Me Daddy / UKNakedMen

Dans les couloirs d’un sex-club, Frank Valencia et Dani Robles se reniflent pour savoir s’ils sont compatibles. Oui, ils le sont !!! 🙂 – Photos : Feed Me Daddy / UKNakedMen

Manuel de Boxer sait que sa queue donnera du plaisir à Mick Stallone ! – Photos : Feed Me Daddy / UKNakedMen

Le bodybuilder Viktor Adam se fait niquer par le musclor David Kadera ! – Photos : Feed Me Daddy / UKNakedMen

