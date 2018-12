« Robert + Dylan » : Les handicapés ont aussi une sexualité !

Événement ! Présenté au Berlin Porn Film Festival 2018 et diffusé en illimité sur Pinkflix à partir de ce mercredi, Robert + Dylan prend ses distances avec le porno mainstream. Il met en action un handicapé moteur, à savoir l’activiste comédien et scénariste Robert Softley Gale. Dans sa forme, il fait bien souvent éclater le cadre de la seule image en y incrustant d’autres. C’est un travail universitaire, élaboré au sein de l’École d’art de Glasgow. Ce court métrage pointe l’hypocrisie de notre société à reconnaître les besoins sexuels des personnes handicapées et de leurs difficultés à trouver des partenaires.

Robert Softley Gale et Dylan Meade sont à la fois acteurs, scénaristes et réalisateurs de Robert + Dylan – Photos : Glasgow School of Art Pornography Society

D’une durée de 10 minutes, Robert + Dylan questionne les idées reçues en rendant compte d’une évidence : la sexualité implique tout le monde. Pourquoi la société n’accompagne pas la sexualité des personnes handicapées ?

