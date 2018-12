Blake Mitchell a enfin un amoureux et il lui fait déjà faire du porno…

Rappelez-vous. Sur sa chaîne Youtube, Blake Mitchell (25 ans), le modèle d’HelixStudios – et ex de Casey Tanner –, avait évoqué le 13 juillet dernier sa peine de ne pouvoir trouver l’âme sœur. Eh bien tout ça, c’est du passé ! Sur sa même chaîne, il révèle qu’il a un amoureux. Il a pour nom Chad Alec, il a 26 ans et est coiffeur…

La rencontre s’est faite dans un hôtel, à Phoenix, alors que la porn star faisait la promotion de His Own Way Out, le roman inspiré de sa vie. Les deux garçons ont commencé à se fréquenter assidument à partir d’octobre et ils planifient de vive ensemble à Los Angeles au début de la nouvelle année.

Chad, qui fait beaucoup penser au CockyBoy Liam Riley -, pourrait facilement devenir une porn star. Ses photos sexy sur Instagram ainsi que les sex-tapes du couple nous font d’ailleurs dire qu’on aura bientôt droit à une scène pro chez Helix ! 😉 – Photos : Chad Alec