Les films du week-end sur Man-X (15 & 16 décembre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 15 décembre à minuit : Ficki Ficki Cum Dump (Spritzz)

Ces minets ont faim de sexe ! Deux trios et trois duos.

Le manplus : Tourné en 2014 au Royaume-Uni et en République Tchèque, le film met en action des new cumers qui sont devenus des hardeurs confirmés tels que Luke Tyler.

En regardant son pote James Hulk se désaper, Rudy Valentino a une fougueuse envie de le baiser ! – Photos : Ficki Ficki Cum Dump / Spritzz

Les athlétiques James Hulk, Frank Moss et Adam Sin partouzent. Et c’est James qui sert de trou aux deux autres ! – Photos : Ficki Ficki Cum Dump / Spritzz

Adam Sin est surpris en train de se masturber par Thomas Swings. Ce dernier la veut tout pour lui ! 🙂 – Photos : Ficki Ficki Cum Dump / Spritzz

Après s’être entraînés, les footeux Tyler Jenkins, Casper Ellis et Luke Tyler et baisent dans les vestiaires. Casper va s’en prendre plein la bouche et le cul ! – Photos : Ficki Ficki Cum Dump / Spritzz

Une partie de monopoly dérape gaiement ! Luke s’enfonce à fond entre les fesses de Drake Jones !!! – Photos : Ficki Ficki Cum Dump / Spritzz

Dimanche 16 décembre à minuit : Kandy & The Frats (HelixStudios)

Kevin Kandy suscite une frénésie sexuelle. Ses amis ne peuvent que s’adonner à une baise continue ! 🙂 Un trio et cinq duos.

Le manplus : Hum… Blonds, bruns, roux… Que des beaux gosses !!!

Kevin Kandy amoureusement baisé par Patrick Kennedy… – Photos : Kandy & The Frats / HelixStudios

Beau blond au torse velu, Daniel Freeman fait jouir analement Jason North… – Photos : Kandy & The Frats / HelixStudios

Versatile, Daniel Freeman se fait cette fois-ci prendre par Patrick Kennedy ! – Photos : Kandy & The Frats / HelixStudios

Partouze entre Kevin Kandy, Jason North, et le très joli roux Keegan Adams ! – Photos : Kandy & The Frats / HelixStudios

La tendresse de Jeremy Clark ainsi que son beau cul font bander dur Brody West… – Photos : Kandy & The Frats / HelixStudios

Retrouvailles entre Kevin Kandy et Keegan Adams… – Photos : Kandy & The Frats / HelixStudios

