Pinkflix : Le top 5 du mois !

Productions X gay non censurées, films d’auteurs LGBTI audacieux et disponibilité non-stop, Pinkflix correspond si bien aujourd’hui à vos attentes qu’il est en train de révolutionner PinkX. Pour rappeler à ceux qui l’ignoreraient encore la diversité de son contenu, le top 5 des titres les plus vus dans le mois s’avère révélateur…

1 – PlayBoy and the Gang of Cherry – Thriller érotico-SM thaïlandais d’Oompon Kitikamara (2017)

2 – Princes Pervers (Nomades IV) – Film porno de Jean-Daniel Cadinot. Tournage en France et en Tunisie (2006)

3 – Génération Plancam – Film porno français de Ridley Dovarez (2018)

4 – Hot Summer Sex – Scène porno américaine produite par NextDoorStudios (2013)

5 – It Is Not The Pornographer That Is Perverse – Film X de Bruce LaBruce produit par CockyBoys. Tournage en Espagne et en Allemagne (2018)

Tous ces titres – et plus encore ! -, sont en illimité sur Pinkflix à partir de 1€99. À dans un mois pour un nouveau top 5 !