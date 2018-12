Les nouveautés au programme de la semaine sur PinkX (18 – 23 décembre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 18 décembre à minuit : Logan, coach des 1ers tournages (GayFrencKiss)

Il est toujours agréable d’avoir un guide pour les premiers fois. Et c’est le sympathique et TBM Logan qui coache nos jeunes mecs… Un trio et deux duos?

Le pinkplus : Nouveaux modèles, nouvelle approche… GayFrenchKiss frappe fort grâce en partie à Logan Aballo qui a coréalisé le film.

Vendredi 21 décembre à minuit : Des situations Xcitantes (CrunchBoy)

Des spéléologues baiseurs, une partouze dans un sauna, un autostoppeur niqueur et un hétéro et une trans pour Jess Royan ! 🙂 Deux trios et trois duos.

Le pinkplus : Un casting où l’on a plaisir de retrouver Jordan Fox, Kevin Ass et Nick Spears ainsi que des nouveaux venus dans l’écurie CrunchBoy pareillement alléchants : John Strap, Paolo Hierro et Markus Reid. Les scènes sont originales, la dernière avec la MTF Estelle Monty étant particulièrement surprenante pour les habitués de CrunchBoy.

Samedi 22 décembre à minuit : Internal Spécialists (Hot House)

Bienvenue à la clinique du plaisir anal ! Cinq duos.

Le pinkplus : Armond Rizzo ! Il se fait prendre dans des positions plutôt rares par Austin Wolf !

Dorian Ferro est le médecin de Woody Fox. Très professionnel, il vérifie la température du patient, vérifie sa tension artérielle et apprécie ses capacités érectiles… – Photos : Internal Spécialists / Hot House

Le médecin Skippy Baxter écoute le cœur d’Asher Devin dont la bite gonfle démesurément… – Photos : Internal Spécialists / Hot House

Austin Wolf sait exactement quoi faire pour son patient Armond Rizzo… – Photos : Internal Spécialists / Hot House

Le docteur JJ Knight ausculte le joli cul rose de Marcus Mojo… – Photos : Internal Spécialists / Hot House

Le personnel hospitalier a aussi des envies. Jacob Peterson et Adam Bryant vont se lâcher pendant leur pause ! – Photos : Internal Spécialists / Hot House

Dimanche 23 décembre à minuit : Le Père Noël est un queutard (FrenchTwinks)

La magie de Noël revisité X gay ! Trois duos.

Le pinkplus : Superbe Chris Loan !!!

Dans le département adulte de l’atelier du Père Noël (Chris Loan), l’elfe Jonathan Garnier teste les sextoys. Beaucoup trop, ce qui a le don d’irriter notre sexy et musclé Père Noël… – Photos : Le Père Noël est un queutard / FrenchTwinks

Les lutins Ryan Marchal et Thomas Leconte reçoivent la nouvelle collection de sous-vêtements Andrew Christian. Ils ne peuvent résister à les essayer et se complimenter sur leurs jolies petites fesses… – Photos : Le Père Noël est un queutard / FrenchTwinks

Le Père Noël Chris Loan offre à son lutin Ryan Marchal une pause torride et méritée… – Photos : Le Père Noël est un queutard / FrenchTwinks

Les films se retrouvent encore pendant une semaine sur PinkX la chaîne 24/24 sur le site PinkX.EU. PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.