Max Konnor : « Je me suis fait virer d’un magasin à cause de ma couleur de peau ! »

Vous avez les honneurs des médias et des fans, vous êtes heureux de partager votre réussite avec un ami et d’un seul coup, tout bascule. On vous réduit à votre couleur de peau pour vous traiter comme un moins que rien. Max Konnor reste choqué par ce qui lui est arrivé à New York le 8 décembre dernier…

Les gars, je viens de faire frontalement l’expérience du racisme. Le propriétaire du Leather Man à New York vient de me mettre à la porte alors que j’avais essayé de me faire confectionner une tenue pour les GayVN Awards. Je vous en prie, laissez-leur savoir que ce comportement ne passera pas. Ne soutenez pas cette entreprise. Envoyez-leur un message.

Et vous bloggeurs, contactez-moi sur ce qui m’est arrivé ce soir au Leather Man. Mettons cet endroit hors circuit. Ce qu’ils ont fait ne peut être toléré.

Max Konnor

Suite à ses tweets du 8 décembre, la porn star afro-américaine a donné plus de détails à différents blogs :

Arrivé au magasin en compagnie du danseur et designer Maxfield Haynes afin de se faire faire sur mesure un habit en cuir pour être au top lors des GayVN Awards qui se tiendront le mois prochain à Las Vegas – il y est nommé cinq fois – Konnor a d’abord essuyé le refus du tailleur pour manque de temps. Soit. Mais alors qu’il contactait un taxi via son Smartphone, Chuck Mueller (81 ans), le fondateur et propriétaire du lieu, s’est approché en lui lançant un : « Nous n’avons vraiment pas le temps de surveiller des gens qui ne vont rien acheter. »

Konnor lui a répondu sèchement qu’il n’avait pas besoin d’être «surveillé». Mueller a alors haussé le ton en lui ordonnant de foutre le camp de son magasin. Les deux hommes sont partis, la porte se refermant à clé derrière eux alors qu’une dizaine d’autres clients étaient toujours à l’intérieur. Konnor et Haynes avaient été les seuls hommes noirs présents.

Max Konnor est l’une des porn stars gays afro-américaines du moment. Il est notamment à l’affiche de Gayvengers, le nouveau blockbuster de PeterFever…

Le bad buzz est tel pour Leather Man que ses responsables ont posté le 10 décembre ce communiqué qui réfute toutes les allégations de la porn star :

Chez Out, un employé du magasin, Scott Jordan, précise que ce qui a mis en colère Chuck Mueller, c’est le fait que la porn star ait utilisé son Smartphone dans le magasin. Or le vieil homme déteste qu’on prenne des photos sans rien acheter.

Haynes et Konnor répondent que jamais personne ne leur avait dit de ne pas utiliser leur téléphone dans le magasin. En outre, quand ils l’ont utiliser, ce n’était pas pour faire des photos, mais pour appeler un taxi.

Max Konnor est nommé 5 fois aux GayVN Awards. Sûr qu’iI ne viendra pas à la cérémonie en Leather Man !