Allen King poursuivi par un tueur en série homophobe !

Le média gay ibérique Shangay nous apprend que le CockyBoy espagnol Allen King a été choisi par le réalisateur David González pour interpréter le rôle principal de son nouveau court-métrage : El asesino del Grendr. Il sera Elliot, une jeune provincial arrivé à Madrid dans le rêve de devenir acteur, mais qui finit gogo pour subvenir à ses besoins. Via une application de rencontres gays, il prend rendez-vous avec un homme dont il ignore qu’il est « El asesino del Grendr », le tueur en série homophobe qui s’est donné comme mission d’éradiquer l’homosexualité en ville. Tournage prévu l’été prochain. À suivre…

Quelques photos sur Instagram qui témoignent du succès pornographique d’Allen King, mais aussi de ses carrières parallèles de vlogueur influent, d’égérie d’une marque de sex-toys et de chanteur…

Super porn star muliawardisée dont on peut apprécier régulièrement sa joliesse et ses prestations anales sur PinkX et Pinkflix, l’Espagnol s’était plaint de ne pas avoir beaucoup de texte à apprendre dans ses scènes. Que le porno ne montre pas toute l’étendue de ses talents d’interprétation. D’où son enthousiasme à se lancer dans la chanson, à animer un Vlog… et à jouer pour le réalisateur David González. Shangay définit l’univers de ce dernier comme un mix « d’onirisme, de terreur et de morbidité ». On lui doit déjà notamment Chapero, l’histoire d’un jeune homme de 18 ans forcé à se prostituer. Voici la bande-annonce…

… et Jóvenes Inocentes, l’histoire encore plus polémique d’un club gay de Londres qui couvre un trafic sexuel de jeunes hommes au service de politiciens, de prêtres et de people…

On a hâte de voir à quelle sauce sera mangé Allen King dans El asesino del Grendr !!!