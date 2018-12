Les films du week-end sur Man-X (22 & 23 décembre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial Jmecs de PinkX.EU !

Samedi 22 décembre à minuit : Russian Spermoboys # 02 (Spermoboys-Comme des Anges)

Quatre minets russes pour le même beau bourrin ! Quatre duos.

Le manplus : Compilation de scènes tournées vers 2007 avec la porn star de Saint-Pétersbourg (Russie) aux multiples pseudos, dont celui d’Olivier Gourrin.

Dimanche 23 décembre à minuit : X-Mas : Little Gay Porn Stories (Ridley Dovarez)

La magie de Noël existe aussi pour les plus grands et les pervers ☺ Trois duos.

Le manplus : Des contes de Noël et un casting résolument excitants !

Guillermo Cruz se fait fourrer comme une dinde par Thiago Monte… – Photos : X-Mas : Little Gay Porn Stories / Ridley Dovarez

Léo Rustine lutiné par la grosse bûche de Guillaume Wayne… – Photos : X-Mas : Little Gay Porn Stories / Ridley Dovarez

Mathieu Ferhati découvre avec enthousiasme son cadeau de Noël : un sexbot nommé Matt Kennedy. Il va bien s’en servir !!! – Photos : X-Mas : Little Gay Porn Stories / Ridley Dovarez

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.