Le programme de la semaine sur PinkX (24 – 30 décembre)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :



Lundi 24 décembre à minuit : Promotion canapé (MackStudio)

Olan Barkev, Billy Bouc, Tony Gomez et Nicky Bus passent à la phase casting sous la direction et les coups de queue de Mack Manus ! Ils donnent tout ce qu’ils peuvent et sont à la hauteur ! 🙂 Quatre duos.

Le pinkplus : Actif avec Bily Bouc et passif avec Mack Manus, Le barbu au crâne rasé Olan Barkev crève l’écran !

Mardi 25 décembre à minuit : Huge Load Lovers (BlakeMason)

De beaux mecs bien membrés qui savent s’occuper des culs et de beaux culs qui savent s’occuper des grosses teubs. Quatre duos.

Le pinkplus : Tous de sacrés bons baiseurs ! 🙂

Jack Taylor et David Paw : tatoués et piercés, nos deux mecs sont loin d’être timides… – Photos : Huge Load Lovers / BlakeMason

Mickey Taylor et Billy Rock : l’un à un look de petit lascar et l’autre celui du gendre idéal. Mais ils sont hautement compatibles… – Photos : Huge Load Lovers / BlakeMason

Dmitry Osten nous montre qu’il sait aussi s’occuper d’un cul, surtout si c’est celui du beau roux Andro Maas… – Photos : Huge Load Lovers / BlakeMason

Superbe, Théo Ford chevauche puissamment Luke Tyler… – Photos : Huge Load Lovers / BlakeMason

Vendredi 28 décembre à minuit : Wildest Dreams (CockyBoys)

Les CockyBoys ont plein de fantasmes ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : La double-pénétration d’Oliver Saxon. Grayson Lange est extrêmement mignon !!!

Allen King s’occupe de Josh Moore allongé sur un lit mais d’autres pensées s’expriment : dans la forêt, Allen est attaché entre deux arbres… De retour sur le lit, Josh est attaché au barreau du lit… – Photos : Wildest Dreams / CockyBoys

Les yeux bandés, Calvin Banks est à la merci de Michael DelRay… – Photos : Wildest Dreams / CockyBoys

Oliver Saxon pris en sandwich puis double-pénétré par Aiden Ward et Taylor Reign ! – Photos : Wildest Dreams / CockyBoys



Le très joli Grayson Lange bien baisé par le beau Ethan Slade ! – Photos : Wildest Dreams / CockyBoys

Samedi 29 décembre à minuit : Génération Plancam (RidleyDovarez)

Le marché des shows webcam attisent toutes les convoitises sur la French Riviera. S’enclenche une guerre commerciale où fusent les coups bas et surtout les coups de bites. Un trio et quatre duos.

Thiago Monte est le boss de plancam et il a besoin du technicien Dimitri Cronieff pour mettre en place des branchements dans un studio. Mais Thiago a aussi besoin de son cul pour satisfaire ses pulsions. Et après quelques minutes de baise il appelle en renfort John Strap pour sodomiser l’insatiable Dimitri ! – Photos : Génération Plancam / RidleyDovarez

Xavier Sibley a convié le très sexy John Strap pour un plancam… – Photos : Génération Plancam / RidleyDovarez

Xavier Sibley a donné rendez-vous à son boss pour lui donner une information importante : un nouveau boss débarque à Cannes et il recrute. Thiago lui répond qu’il n’y a qu’un boss, lui !… – Photos : Génération Plancam / RidleyDovarez

Aidé de son fric, Eden Frost veut être le nouveau boss. Il contacte John Strap et lui dit que son prix sera le sien. John lui répond : « Ton cul !« … – Photos : Génération Plancam / RidleyDovarez

Thiago est furax. Il cherche Eden et il va le trouver. après une dispute, c’est l’association qui émerge… – Photos : Génération Plancam / RidleyDovarez

Dimanche 30 décembre à minuit : A Man & His Boy (CockyBoys)

La passion charnelle portée à son paroxysme entre des mecs plus âgés et des plus jeunes. Quatre duos.

Le pinkplus : Les duos Angel Cruz/Gabriel Clark et Ricky Roman/Tryp Bates étaient deux des quatre scènes de The Amazing CockyBoys sacré meilleur film étranger aux PinkX Gay Video Awards 2016. Gabriel Clark fut à l’occasion élu meilleur actif. Quant à Colby Keller, il n’est jamais aussi bon qu’avec des minets faussement innocents !!!

Allen King, le petit gabarit espagnol qui adore se faire sauter, est du genre direct : face à Colby Keller, il susurre un « Do you want to fuck me ? » qui fait de l’effet. Colby le sodomisera sur la table en bois massif et éjaculera spectaculairement ! – Photos : A Man & His Boy / CockyBoys

Angel Cruz et Gabriel Clark font l’amour sous la douche. Hum… Le cul d’Angel encaisse magnifiquement le sexe dur de Gabriel !!! – Photos : A Man & His Boy / CockyBoys

JP Dubois, notre porn star écossaise, tourne aussi aux USA avec notre petit Québécois Pierre Fitch. Ça commence par une séance d’abdo pour passer aux assouplissements… – Photos : A Man & His Boy / CockyBoys

Ricky Roman sait comment attiser les pulsions bestiales de Tryp Bates… – Photos : A Man & His Boy / CockyBoys

Max Ryder est super tendu à l’idée de tourner avec la super star Colby Keller. Lui, il est cool, comme à son habitude. Il sait comment prendre en main et au bout de sa queue le blondinet. Mais pendant qu’il le baise, Max voit de la fenêtre quelqu’un qui les regarde. Une crise de rires éclate et la baise peut reprendre de plus belle… – Photos : A Man & His Boy / CockyBoys

Les films se retrouvent encore pendant une semaine sur PinkX la chaîne 24/24 sur le site PinkX.EU. PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.