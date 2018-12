Le sexy Espagnol Ricky Merino nous souhaite de belles orgies pour cette fin d’année !

Candidat de l’édition 2017 d’Operación Triunfo, émission espagnole de télé-réalité musicale, Ricky Merino s’était non seulement fait remarquer par son physique et son talent, mais aussi par sa franchise. Comme nous en informent les médias ibériques, dès qu’il s’était présenté, il avait parlé ouvertement de son homosexualité. S’il n’a pas gagné, il a fait son chemin comme acteur et présentateur TV. La sortie de son tubesque single Miénteme rappelle à ses compatriotes qui l’auraient oublié qu’il est aussi chanteur. Quant au clip orgiaque réalisé par Javier Giner, il fait écho à ses combats : dénoncer l’hypocrisie de la société hétéronormée en rendant visible les LGBT…

Hum… Comment interpréter la toute fin du clip ? Que l’association Éros et Thanatos est indépassable ?