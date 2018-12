Chris Loan : « L’amour est une terrible malédiction… »

Grand, musclé, exhib, Chris Loan est l’un des plus beaux modèles du X gay français. Et celui, qui ne le connaîtrait qu’à travers ses scènes chez FrenchTwinks, l’imaginerait volontiers comme un bout-en-train sûr de lui. Bien sûr, cette image ne le résume pas. C’est aussi quelqu’un en proie au doute, comme nous tous, et sensible. Voire fragile. Il vient ainsi de révéler par un tweet bouleversant que derrière son physique de demi-dieu, il a, tel Achille, une faille. Sa faille, c’est l’amour !

Mes pensées, mon esprit, mon temps libre, je respire sans vivre… il n’existe qu’un seul remède à ce que j’endure depuis que je l’ai revu et appris un peu plus sur lui ! L’amour est une terrible malédiction. J’ai jamais souffert autant et je suis un vrai zombie depuis 10 jours.

Chris Loan

Le remède ? Vivre à New York pour être auprès de celui qui l’obsède jour et nuit. Son nom ? Il ne peut s’agir que de Levi Karter. En novembre dernier, lors de la venue à Paris des stars du studio new-yorkais, ça avait en effet plus que matché entre le FrenchTwink et le CockyBoy. Chris Loan avait non seulement fait partie des Français castés auprès de Karter & co pour tourner dans la capitale Les Enfants terribles, mais ce mois-ci il a également séjourné à New York pendant quelques jours afin de faire au moins ce duo…

Et il n’en est que plus amoureux. Comment tout ça va se passer ? Soyons optimistes : l’amour est aussi une bénédiction qui rend possible ce qui apparaissait compliqué.