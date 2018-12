Safer sex : Robbie Rojo seul contre tous ?

Hardeur espagnol qui travaille notamment pour Lucas Kazan, Robbie Rojo n’est pas prêt à tourner dans des scènes sans capote. Ses collègues ont beau s’y précipiter, lui, c’est non. Il s’est ainsi fendu de ce tweet le 21 décembre :

Honnêtement, je continue de ne pas comprendre – je ne juge pas parce que je ne dis pas que je ne le ferai jamais -, mais pourquoi les gays font-ils du bareback sous PrEP. Je veux dire, est-ce qu’ils sont OK avec la syphilis et les autres maladies vénériennes ? Je n’ai jamais accepté de tourner des scènes bareback car ça ne reflète pas l’estime de soi-même.

Robbie Rojo

Que n’a-t’il pas dit !!! À ceux qui comme la porn star US Billy Santoro lui font remarquer que la syphilis et d’autres IST s’attrapent aussi quand on suce sans capote, d’autres insistent sur la chute du nombre d’infections VIH depuis la PrEP. Et il y en a bien sûr qui le questionnent sur ses pratiques sexuelles hors caméra. Met-il une capote en privé ?

Robbie n’a pas attendu longtemps pour répondre : Oui, il a baisé sans capote avec un boyfriend. Et d’ajouter : « Mais je ne suis pas OK avec ça. » Quant aux autres critiques, il reste inflexible :

L’approbation des autres n’est pas une condition préalable à l’appréciation de soi-même… J’aimerais que notre communauté gay apprécie la beauté de manière plus saine, sans dévaloriser son estime de soi !

Le sexe comporte toujours des risques, mais réduire le taux de probabilité d’attraper une MST ne fait pas de mal. La PrEP est un outil formidable si on l’utilise avec discernement. Je souhaite encourager mes jeunes fans à prendre soin d’eux-mêmes le plus possible et à accepter ceux qui pensent différemment ! 💓 Amour et paix.

Robbie Rojo

Le bel Espagnol a notamment tourné avec Ettore Tosi dans The Spanish Connexxxion, Marco dans Loved Fucked, Pietro Cattani et Alex Magnum dans Of Boys And Men – Photos : Lucas Kazan