Menacé de mort par le vice-président de la production de NextDoor, Markie More claque la porte du studio

Incroyable !!! Comme quoi l’image d’une complicité professionnelle peut n’être que le masque d’une relation extrêmement tendue. Exclusif depuis 5 ans de NextDoorStudios, Markie More manifestait encore le 17 décembre sa joie de tourner quand un tweet posté deux jours plus tard par Rocco Fallon, le réalisateur attitré de NextDoor et vice-président de la production & de la cinématographie du label, a mis le feu aux poudres…

Les hostilités ont débuté publiquement le 19 décembre…

Alors que l’année 2018 se finit, je dois dire que je n’ai jamais vécu une année aussi sombre que celle-ci. J’ai vu certaines personnes autour de moi devenir des monstres.

Rocco Fallon

Rocco Fallon alias l’ex-minet du X gay US Tucker Scott qui est devenu l’un des pontes du géant du porno nord-américain NextDoorStudios

Et Markie More de lui répondre le 21 décembre :

Ou il se pourrait que ces personnes en sont malades de côtoyer le monstre que tu as toujours été ?

Bien sûr je ne peux parler qu’en mon nom propre. N’as-tu jamais osé menacer ma vie et celle de mon entourage.

Markie More

QUEL CLASH !!! S’en est suivie une succession de tweets où More annonce son départ du studio en donnant une raison qui fait froid dans le dos :

À partir de ce moment, je refuse de filmer à nouveau avec NextDoorStudios. Davantage de détails plus tard …

Ma décision de quitter NextDoor est due aux menaces de mort proférées par Rocco Fallon, également connu sous le nom de Tucker Scott. Ces menaces durent depuis des années. Chaque fois que je suis en désaccord avec lui ou qu’il s’énerve de quelque manière que ce soit, il dit qu’il fera le sale boulot ou qu’il n’aura pas de problème à engager un tueur à gages pour le faire.

La plupart de ses menaces étaient de nature passive-agressive. Jusqu’à ce que je décide d’y répondre par le sarcasme. Il a commencé à dire qu’il envisageait d’embaucher des tueurs à gages et que ce serait beaucoup moins cher que je ne le pense.

Il a fait ces déclarations d’innombrables fois, avec toujours une haine pure dans le regard. Je lui en ai parlé lors de ma dernière visite chez NextDoor. Très calmement, je me suis approché de lui, mais il a immédiatement réagi avec colère et a commencé à me crier dessus.

Après cette confrontation, il a essayé de me parler et de donner le change en disant que tout ça c’était des blagues. Mais je n’ai jamais entendu de telles blagues (surtout si souvent) alors que j’ai connu des comiques à la face sombre. En outre, elles n’ont jamais été formulées dans le ton de la plaisanterie, mais toujours avec une haine absolue…

Markie More

Et il en appelle aux témoignages de tous ceux qui ont eu affaire aux abus de Rocco Fallon/Tucker Scott. Pour l’instant, il n’y a que Paul Canon à s’être manifesté : « J‘ai quitté NextDoor pour des raisons similaires. C’est un enfoiré. »

De ses débuts X à aujourd’hui, Markie More a changé plus d’une fois de look… – Photos : NextDoorDtudios

Au moment où s’écrivent ces lignes, le vice-président de la production & de la cinématographie de NextDoor continue de garder le silence. Après de telles accusations, son avenir au sein du label semble compromis…